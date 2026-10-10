Экс-министр объяснил, чем ограничения расходов угрожают громадам

Экс-министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что ограничение расходов местных бюджетов может помешать общинам подготовиться к отопительному сезону. По его словам, непонятно, кто решает, какие платежи проводить, а какие нет. Экс-чиновник назвал это «ручным режимом» и объяснил, почему считает такие ограничения проблемой для критической инфраструктуры. Об этом Зубко сказал в эфире Радио Свобода.

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По мнению бывшего чиновника, нынешние решения могут являться следствием нехватки опыта. Зубко считает, что процессы, годами работавшие автоматически, теперь переводят в «ручной режим». Он напомнил, что реформа децентрализации начиналась с финансовой самостоятельности общин, после чего происходили их объединение и распределение собственных и делегированных полномочий.

По словам бывшего министра, премьер-министр в одном из своих интервью говорил о прогнозируемом финансовом дефиците до конца года объемом 27 млрд грн. Зубко считает, что для покрытия кассовых разрывов государственного бюджета могут использоваться средства местных бюджетов. В то же время он утверждает, что поступления в них в этом году превышают прошлогодние показатели.

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Зубко сравнил нынешние ограничения с постановлением № 590, принятым в начале полномасштабной войны в 2022 году. По его словам, тогда государство также существенно ограничило расходы, однако это было всеобщее ограничение на период военного положения, а не выборочное решение о том, какие платежи проводить, а какие задерживать.

«Я не знаю, кто сейчас принимает решения, какие платежи пропускаются, а какие не пропускаются», — сказал Зубко.

Он предположил, что ситуация может привести к проблемам, если решение фактически принимается без четких и понятных принципов.

Он также отметил, что действующие правила предусматривают проведение защищенных платежей, в частности, зарплат бюджетникам и расходов на образование и здравоохранение. Однако выплата зарплат, подчеркнул он, не гарантирует, что соответствующие услуги будут работать должным образом. В качестве примера он привел поврежденные взрывом окна в школе: зарплаты учителям выплачивают, но средств на замену окон община может не получить. Подобная проблема, по его словам, возникает в медицине. Несмотря на выплату зарплат медикам, платежи за дополнительные медикаменты, необходимые для работы реанимации при обстреле, могут не производить.

Отдельно Зубко отметил важность подготовки к отопительному сезону. По его словам, общинам нужно устанавливать когенерационные установки, завершать ремонт систем отопления, обустраивать аварийные водозаборы и снабжать станции водоканалов дополнительными генераторами.

На это, отметил он, направляют, в частности, средства местных бюджетов, тогда как капитальные расходы, по его словам, заблокированы. Зубко подчеркнул, что речь идет не о благоустройстве, а о критической инфраструктуре, от которой зависит жизнеобеспечение городов.

Напомним

В Украине в течение последнего месяца ограничили финансирование неприоритетных расходов бюджета. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вишлинского, в первую очередь государство обеспечивает защищенные расходы — зарплаты бюджетников, пенсии, выплаты военнослужащим и расходы на оборону.