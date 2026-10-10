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10 октября 2026, 9:20 Читати українською

Bitcoin и Ethereum дешевеют, пока альткоины растут: что происходит на крипторынке

Bitcoin и Ethereum завершают неделю снижением стоимости, хотя за последние 24 часа обе криптовалюты немного подорожали. Bitcoin потерял почти 3% за неделю, а Ethereum — около 7%. На рынок давят рост цен на энергоносители и ожидания дальнейших решений Федеральной резервной системы США.

Bitcoin и Ethereum завершают неделю снижением стоимости, хотя за последние 24 часа обе криптовалюты немного подорожали.
Bitcoin теряет почти 3% за неделю: что оказывает давление на криптовалютный рынок
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Bitcoin отошел от $87 000, Ethereum потерял около 7%.

В пятницу Bitcoin торговался около $82 450, а рано утром в субботу его цена составляла $82 674,5. За последние 24 часа он прибавил 0,53%, но оставался примерно на 1% ниже внутридневного максимума. В начале недели Bitcoin приближался к $87 000, однако впоследствии постепенно подешевел.

Ethereum за сутки подорожал на 0,29%, однако за неделю потерял около 7%. Таким образом, вторая по капитализации криптовалюта продемонстрировала более глубокое недельное падение, чем Bitcoin.

В начале субботы часть других цифровых активов торговалась в плюсе. XRP вырос на 1% — до $1,4061, Solana подорожала на 0,03% — до $109,95, а BNB прибавил 3,2% и стоил $788,83. Cardano вырос на 7,25%, Dogecoin — на 1,99%, Shiba Inu — на 2,8%. Стоимость токена TRUMP почти не изменилась.

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Как цены на нефть и ожидания по ФРС влияют на крипторынок

Среди факторов, оказывающих давление на цифровые активы, — рост цен на энергоносители и неопределенность относительно дальнейшей монетарной политики США. Инвесторы следят за инфляцией, оценивая перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы.

На следующей неделе в США обнародуют индексы потребительских цен и цен производителей за сентябрь. Эти данные помогут оценить, может ли ФРС возобновить повышение ставок.

В настоящее время рынки ожидают, что на заседании 27−28 октября регулятор оставит базовую ставку неизменной. В то же время в декабре возможно повышение на 0,25 процентного пункта.

Более высокие процентные ставки обычно снижают спрос на спекулятивные активы, в частности криптовалюты, поскольку инвесторы могут отдавать предпочтение традиционным инструментам с фиксированной доходностью.

Ledger расследует сообщения о возможных потерях криптоактивов

На настроения участников рынка также повлияли сообщения о возможной потере цифровых активов, связанных с устройствами производителя аппаратных криптокошельков Ledger. Компания расследует инциденты с устройствами, проданными через реселлера CryptoBilis в Юго-Восточной Азии.

Блокчейн-аналитики оценили возможные убытки в пределах от $86 до $93,4 млн. Однако Ledger не подтвердила эти суммы и еще не установила причину инцидента.

На время расследования компания попросила CryptoBilis приостановить продажи и отправки устройств. Подтвержденных доказательств компрометации своих систем у Ledger нет.

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Strategy может привлечь средства для новых покупок Bitcoin

Тем временем привилегированные акции STRC компании Strategy в пятницу выросли до $99,71 — самого высокого уровня с июня. Годовая дивидендная доходность по этим бумагам составляет 12%, а компания поддерживает долларовые резервы для финансирования выплат.

Если цена STRC превысит $100, Strategy сможет выпустить дополнительные привилегированные акции, чтобы профинансировать новые покупки биткоина. Это может стать дополнительным источником спроса на криптовалюту.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
10 октября 2026, 11:11
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Відбувається очевидне, цифрове ніщо втрачає популярність.
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