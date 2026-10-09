РФ не должна финансировать войну через ЕС: Балтия требует остановить транзит российского зерна

Москва ищет новые маршруты для экспорта зерна, в частности через Балтийское море, отмечают лидеры Эстонии, Латвии и Литвы. По их мнению, ЕС не должен позволить России компенсировать экономические последствия агрессии в Украине. В совместном письме руководству Евросоюза они призывают запретить транзит российского зерна.

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Совместное письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен направили премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа. Этот вопрос Михал намерен поднять на заседании Европейского совета уже на следующей неделе.

По его словам, Россия бомбит украинские порты и блокирует выход украинского зерна на мировые рынки, в то же время стремясь зарабатывать на перевозке собственного зерна через ЕС. «Наша инфраструктура не должна помогать России финансировать ее войну. Мы должны усилить давление на агрессора и помочь Украине доставлять свою продукцию на мировые рынки», — подчеркнул премьер Эстонии.

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В письме трое лидеров отмечают, что российские атаки на украинские грузовые суда, железные дороги и другие ключевые торговые маршруты преследуют цель ослабить экономику Украины. Отдельно они отмечают, что ЕС должен не допустить экспорт через свою территорию зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины.

Также лидеры призывают усилить «Пути солидарности» между ЕС и Украиной. Это транспортные маршруты, по которым украинская продукция попадает на мировые рынки.