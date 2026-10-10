Пенсия в октябре 2026 года: почему выплата могла уменьшиться и как вернуть деньги

В октябре пенсионеры могут получить меньше денег, чем обычно, по нескольким причинам: от прекращения отдельных доплат до удержания средств из-за переплаты. Но уменьшение выплаты не обязательно означает, что Пенсионный фонд нарушил закон. Чтобы узнать, почему изменилась сумма, нужно проверить составляющие пенсии и основания решения ПФУ. Если выплата была уменьшена незаконно, ее можно обжаловать и потребовать возврата недополученных средств. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Почему пенсия могла уменьшиться после пересчета

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не может произвольно изменять пенсионные выплаты. Чтобы выяснить причину уменьшения суммы, нужно разграничить перерасчет основного размера пенсии, прекращение доплат и удержание средств. Эти вопросы регулируются разными нормами законодательства.

Основным документом, определяющим порядок назначения, исчисления и перерасчета страховых пенсий, является Закон Украины от 9 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В частности, статьи 27, 28, 40, 42 и 45 регулируют исчисление пенсии, учет страхового стажа и заработной платы, а также проведение перерасчетов.

В 2026 году индексацию пенсий провели с 1 марта в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году». Для соответствующего перерасчета установили коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, учитываемый при исчислении пенсии, на уровне 1,121. Максимальное повышение по предусмотренным постановлением перерасчетам составляет 2595 гривен. Применение коэффициента зависит от вида и условий, определенных документом.

С 1 апреля 2026 г. без дополнительного обращения пенсионеров также пересчитывали пенсии работающим пенсионерам. Это предусмотрено частью четвертой статьи 42 Закона № 1058-IV. При перерасчете учитывают страховой стаж, приобретенный после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. В частности, значение имеет наличие не менее 24 месяцев страхового стажа или истечение установленного законом двухлетнего периода. Сам по себе такой перерасчет не дает ПФУ права без должного обоснования уменьшать выплату.

Еще одна возможная причина — трудоустройство пенсионера. По пункту 3 части второй статьи 16 Закона № 1058-IV застрахованное лицо должно сообщать территориальному органу ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на пенсионное обеспечение. О трудоустройстве или увольнении необходимо сообщить в течение 10 дней. Если отдельные надбавки или доплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров, право на них может прекратиться после трудоустройства. В то же время работа не является универсальным основанием для уменьшения любой пенсии.

В октябре продолжают действовать и ежемесячные компенсации по возрасту: до 300 гривен для людей от 70 до 75 лет, до 456 гривен — от 75 до 80 лет и до 570 гривен — для пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом ПФУ сообщил в разъяснении от 1 октября 2026 года. Доплату устанавливают автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Она предусмотрена вне зависимости от вида пенсии, страхового стажа и факта работы, но с учетом ограничения общего размера выплаты.

По состоянию на октябрь 2026 года пенсионная выплата с учетом возрастной компенсации не должна превышать 10 340,35 гривны. Поэтому доплата не всегда начисляется в наибольшем размере.

Отдельный порядок действует для определенных законом категорий пенсионеров с высокими выплатами. Статья 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2025 г. № 1778 предусматривают применение специальных коэффициентов к соответствующим суммам превышения в период военного положения.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен, а десять таких минимумов — 25 950 гривен. Однако ограничения касаются не всех пенсий, превышающих эту сумму. Постановление № 1778 определяет конкретные категории пенсий, в частности назначенных по законодательству о государственной службе, прокуратуре, статусе народного депутата Украины, пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, а также некоторых других лиц. Предусмотрены и исключения, поэтому законность применения коэффициентов следует оценивать с учетом конкретной пенсии и статуса ее получателя.

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Как проверить отчисления и обжаловать решение ПФУ

Если Пенсионный фонд удерживает деньги из-за переплаты, применяется статья 50 Закона № 1058-IV. Она предусматривает возврат излишне выплаченных сумм в случае злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных. Денежные средства могут возвращаться добровольно, взиматься на основании решения территориального органа ПФУ или в судебном порядке.

В то же время статья 1215 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что пенсии и другие выплаты, предоставленные как средство к существованию, по общему правилу не подлежат возврату, если выплата произведена добровольно, без счетной ошибки плательщика и недобросовестности получателя. Поэтому самого факта переплаты недостаточно, чтобы автоматически возложить на пенсионера обязанность вернуть деньги.

Статья 50 Закона № 1058-IV также определяет предельные размеры отчислений из пенсии. По отдельным видам взысканий, в частности алиментам и возмещению ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, они могут составлять до 50% пенсии. По другим видам взысканий — не более 20%. Эти ограничения относятся именно к отчислениям, а не к прекращению доплаты, на которую человек потерял право.

Чтобы выяснить причину уменьшения выплаты, пенсионеру следует обратиться в сервисный центр ПФУ или через веб-портал электронных услуг запросить информацию о размере пенсии до и после пересчета, ее составляющих, примененных показателях страхового стажа и заработной платы и правовых основаниях изменения. Если речь идет о возврате переплаты, нужно получить решение о взыскании, расчете ее суммы и объяснении обстоятельств возникновения.

Решения Пенсионного фонда можно обжаловать в административном порядке или в суде. С 5 сентября 2025 года действует Порядок обжалования решений, действий (бездействия) территориальных органов Пенсионного фонда Украины и их должностных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат и социальных услуг. Он утвержден постановлением правления ПФУ от 13 июня 2025 года № 21−1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31 июля 2025 года под № 1129/44535. Предыдущее постановление правления ПФУ от 12 октября 2007 г. № 18−6 утратило силу.

Жалобу на решение должностного лица территориального органа подают руководителю этого органа. Если решение принял руководитель или территориальный орган полностью или частично отказал в удовлетворении жалобы, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины и/или административный суд. Жалобу в центральный ПФУ подают через территориальный орган, решение которого обжалуется. При наличии обоснованных причин этот орган должен передать ее вместе с необходимыми материалами не позднее пяти рабочих дней.

Пункт 4 Порядка № 21−1 предусматривает возможность подачи жалобы в течение одного года со дня принятия решения, но не позднее 30 календарных дней со дня ознакомления с ним. Пункт 6 также определяет 30-дневный срок подачи письменной жалобы со дня ознакомления с обжалуемым решением. Если срок пропущен по уважительной причине, заявитель может поднять вопрос о его возобновлении.

Жалобу можно подать лично, по почте или в электронной форме через веб-портал ПФУ. Она должна содержать сведения о заявителе, название органа, который принял решение, дату и номер решения при наличии, суть спора и требования. К жалобе прилагаются документы, подтверждающие неправильность решения, или их копии. Электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате. Представитель пенсионера должен подтвердить свои полномочия. Порядок № 21−1 также предусматривает основания для отказа в принятии жалобы, в частности, связанные с судебным производством по тому же вопросу.

Согласно пункту 16 Порядка № 21−1, жалобу рассматривают в разумный срок, но не более 30 календарных дней после ее поступления. Если этого времени недостаточно, срок можно однократно продлить максимум на 15 календарных дней. О продлении заявителя должны письменно уведомить с указанием причин не позднее чем за три рабочих дня до истечения предельного срока.

Пенсионер также может обратиться в административный суд в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. В зависимости от обстоятельств можно потребовать отмены решения ПФУ, признания его действий или бездействия противоправными, проведения перерасчета или выплаты причитающихся средств.

По общему правилу части второй статьи 122 КАС Украины срок обращения в суд составляет шесть месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если человек воспользовался досудебным порядком обжалования, в соответствии с частью четвертой настоящей статьи применяется трехмесячный срок со дня вручения решения по жалобе. Если решение не было принято или не вручено в установленные сроки, шестимесячный срок исчисляется со дня обращения с жалобой.

Если решение ПФУ признают противоправным, пенсионер может потребовать возобновления надлежащего размера выплаты и возврата недополученных средств. Статья 46 Закона № 1058-IV предусматривает, что начисленные суммы пенсии, не полученные по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. В то же время это правило нужно отличать от сроков обращения в суд и определения периода, за который возникло право на выплату. Окончательный объем средств зависит от обстоятельств дела, применимых норм законодательства и содержания решения ПФУ или суда.