Почти 39% денег украинцев в банках — в Киеве: где сосредоточены сбережения населения

Киев и Киевская область остаются главным центром концентрации банковских сбережений в Украине. По расчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина на столичный регион приходится 38,6% средств украинцев в банках. Наибольшее преимущество Киева — в валютных сбережениях и долгосрочных гривневых депозитах.

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По данным аналитика, на счетах по требованию в Киеве и области сосредоточено 33,5% всех гривневых средств украинцев и 48% валютных. Среди срочных депозитов доля региона составляет 35,1% по гривне и 45,8% по валюте. Особо заметна концентрация долгосрочных вкладов: по его оценке, на столичный регион приходится 82% гривневых депозитов со сроком более двух лет.

Днепропетровщина — на втором месте

Статистика Национального банка также показывает значительную концентрацию сбережений в Киеве и крупнейших экономических центрах страны.

По региональным данным НБУ за апрель 2026 года, на Киев и Киевскую область приходилось около 687 млрд грн депозитов домохозяйств, или 39,7% от общего объема в этой статистической выборке. Днепропетровская область занимала второе место — 220,8 млрд грн, или 12,8%.

Среди других регионов значительные объемы депозитов зафиксировали во Львовской области — 112,6 млрд грн, Харьковской — 95,2 млрд грн и Одесской — 74,7 млрд грн. Это соответственно 6,5%, 5,5% и 4,3% от регионального итога.

В то же время эти показатели за апрель не следует напрямую сравнивать с более новыми расчетами Шевчишина: речь идет о разных датах и показателях статистики.

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Где меньше денег на банковских счетах

По данным Шевчишина, наименьшие доли средств украинцев приходятся на Черновицкую область — около 0,9%, Закарпатскую — 1%. Для временно оккупированных Луганской и Херсонской областей, он приводит соответственно 0,2% и 0,8%.

Однако региональная статистика не означает, что все эти деньги принадлежат людям, фактически живущим в соответствующей области. из-за войны, вынужденное переселение и дистанционное обслуживание место учета счета может отличаться от фактического местожительства вкладчика.

Таким образом, столичный регион значительно опережает другие области по объему банковских сбережений, особенно валютных и долгосрочных. Днепропетровщина остается крупнейшим региональным центром накопления средств вне Киева и области.

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