Почти 39% денег украинцев в банках — в Киеве: где сосредоточены сбережения населения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2026, 13:59 Читати українською

Почти 39% денег украинцев в банках — в Киеве: где сосредоточены сбережения населения

Киев и Киевская область остаются главным центром концентрации банковских сбережений в Украине. По расчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина на столичный регион приходится 38,6% средств украинцев в банках. Наибольшее преимущество Киева — в валютных сбережениях и долгосрочных гривневых депозитах.

Киев и Киевская область остаются главным центром концентрации банковских сбережений в Украине.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным аналитика, на счетах по требованию в Киеве и области сосредоточено 33,5% всех гривневых средств украинцев и 48% валютных. Среди срочных депозитов доля региона составляет 35,1% по гривне и 45,8% по валюте. Особо заметна концентрация долгосрочных вкладов: по его оценке, на столичный регион приходится 82% гривневых депозитов со сроком более двух лет.

Днепропетровщина — на втором месте

Статистика Национального банка также показывает значительную концентрацию сбережений в Киеве и крупнейших экономических центрах страны.

По региональным данным НБУ за апрель 2026 года, на Киев и Киевскую область приходилось около 687 млрд грн депозитов домохозяйств, или 39,7% от общего объема в этой статистической выборке. Днепропетровская область занимала второе место — 220,8 млрд грн, или 12,8%.

Среди других регионов значительные объемы депозитов зафиксировали во Львовской области — 112,6 млрд грн, Харьковской — 95,2 млрд грн и Одесской — 74,7 млрд грн. Это соответственно 6,5%, 5,5% и 4,3% от регионального итога.

В то же время эти показатели за апрель не следует напрямую сравнивать с более новыми расчетами Шевчишина: речь идет о разных датах и показателях статистики.

Читайте также: Кто скупает государственные облигации Украины: банки сокращают вложения, а украинцы прибавляют по 4 млрд грн ежемесячно

Где меньше денег на банковских счетах

По данным Шевчишина, наименьшие доли средств украинцев приходятся на Черновицкую область — около 0,9%, Закарпатскую — 1%. Для временно оккупированных Луганской и Херсонской областей, он приводит соответственно 0,2% и 0,8%.

Однако региональная статистика не означает, что все эти деньги принадлежат людям, фактически живущим в соответствующей области. из-за войны, вынужденное переселение и дистанционное обслуживание место учета счета может отличаться от фактического местожительства вкладчика.

Таким образом, столичный регион значительно опережает другие области по объему банковских сбережений, особенно валютных и долгосрочных. Днепропетровщина остается крупнейшим региональным центром накопления средств вне Киева и области.

Как мы писали, Переводы евро могут стать проще и дешевле: Украина готовит вступление в SEPA

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами