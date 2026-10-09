Украинцы приобретают всё большее значение для рынка труда Германии: уровень занятости вырос на 18%

В Германии количество трудоустроенных граждан Украины за год выросло на 18,3% — почти до 410 тысяч человек. Общая занятость в стране за этот период сократилась, а доля украинцев, получающих базовую социальную помощь, уменьшилась. Такие данные обнародовал германский Институт исследований рынка труда и профессий (IAB). Об этом в своем сообщении в Facebook рассказал украинский экономист, доктор экономических наук и доктор управления бизнесом (DBA) Александр Костюк.

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Украинцы активнее выходят на рынок труда ФРГ

По данным IAB, в июле 2026 года в Германии работали примерно 409,7 тысяч граждан Украины. Это на 63 тысячи, или 18,3%, больше, чем годом ранее. Для сравнения, общая занятость в стране за этот период сократилась примерно на 180 тысяч человек.

Уровень занятости украинцев вырос с 36,2% в июле 2025 года до 39,9% в июле 2026 года. Количество безработных граждан Украины в сентябре уменьшилось до 206,5 тысяч — на 4,6% меньше, чем годом ранее. Расчетный уровень безработицы украинцев за год снизился с 39,3 до 33,9%.

Александр Костюк обращает внимание, что занятость украинцев растет даже на фоне сокращения общей занятости в Германии.

«Это означает, что украинцы все больше становятся не только социальной группой, нуждающейся в поддержке, но и реальным резервом немецкого рынка труда. Немцы знают, что им нужно от Украины — люди», — отметил экономист.

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Украинцы в Германии: социальная помощь и миграция

В июне 2026 года выплаты по программе SGB II получали 636,9 тысяч граждан Украины. Доля получателей пособия среди соответствующей украинской группы за год снизилась с 56,1% до 49,9%. Несмотря на сокращение, количество украинцев, получающих такую поддержку, остается значительным.

В августе 2026 года в Германии проживало 1,432 миллиона граждан Украины — на 5,2% больше, чем годом ранее. В январе-июле украинцы составляли примерно 13% всех прибывших в страну, что делало Украину крупнейшим отдельным источником новой иммиграции по гражданству.

Костюк также отмечает, что по уровню трудовой интеграции украинцев Германия пока уступает Польше, Чехии и Дании, хотя разрыв постепенно сокращается.

Рост занятости и уменьшение доли получателей базовой социальной помощи свидетельствуют об изменениях в экономической интеграции украинцев. Однако потребность в социальной поддержке остается: сотни тысяч граждан Украины в Германии и дальше получают соответствующие выплаты.

В Украине сокращается количество официально трудоустроенных

На фоне острейшего кадрового дефицита в Украине сокращается количество официально трудоустроенных граждан. По данным, которые приводит «Слово и дело» со ссылкой на Государственную службу занятости, если в 2021 году официальную работу имели 12,8 млн человек, то в 2025-м — 10,9 млн, а в первом квартале 2026 года — около 9,5 млн. В то же время в течение последних трех лет ежегодно увольнялось приблизительно 2,7−6 млн человек. Только за первые четыре месяца 2026 года количество увольнений достигло 884 тысяч.