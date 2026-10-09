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9 октября 2026, 12:41 Читати українською

Отзыв месяца: Почему клиенты банков не получают бонусы по реферальным программам, даже если выполняют все требования

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре 2026 года. Им стал клиент Альянс Банка под ником snu93796486, который рассказал о неудачном опыте регистрации по реферальной программе.

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре 2026 года.
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По словам клиента банка, он зарегистрировался по официальной реферальной ссылке, которую прислал ему друг. По его словам, регистрация прошла успешно, но бонус не получил ни он, ни пользователь, который его пригласил.

Впоследствии клиент сам пригласил знакомого по собственной реферальной ссылке, и результат был таким же.

«…он (друг) зарегистрировался, но система снова проигнорировала реферальную метку, и выплаты заблокированы для обеих сторон», — сообщает snu93796486.

В службе поддержки, как утверждает пользователь, ему сообщили, что переходов по реферальным ссылкам не было. Сам клиент предполагает, что проблема может возникать при переходе с реферальной ссылки в App Store или Google Play, из-за чего в системе теряется реферальный идентификатор. Он потребовал передать обращение в технический отдел и проверить логи регистраций.

«Минфин» обратился к Альянс Банку с вопросами о том, фиксируются ли такие переходы, возможны ли технические проблемы с передачей referral ID и может ли банк вручную проверить конкретные регистрации. На момент публикации банк на запрос не ответил.

Что говорят юристы

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник отмечает, что публично объявленные условия реферальной программы могут иметь силу публичной оферты. Если клиент выполнил предусмотренные ею условия, у банка может возникнуть обязанность выплатить обещанное вознаграждение.

В то же время для оценки конкретного спора важно установить точное содержание правил акции: какие именно действия должны были выполнить рекомендатель и приглашенный пользователь, в какой срок, как должна была фиксироваться регистрация и при каких условиях бонус не начисляется.

Отдельный вопрос — технический сбой. По словам Ильи Колесника, если причиной неначисления вознаграждения действительно стала ошибка банковской системы, например некорректная передача или фиксация реферального идентификатора, это само по себе не означает, что клиент теряет право на бонус.

«Сам факт „у нас в системе переход не зафиксирован“ — не является автоматическим освобождением от обязанности выплатить вознаграждение, если клиент другими средствами докажет выполнение условий», — объясняет адвокат.

То есть в таком споре важно не только то, что видит банковская система, но и то, может ли клиент подтвердить выполнение условий акции другими доказательствами.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как негативный, так и позитивный опыт пользователя.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

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Источник: Минфин
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