Льготы на табак обогнали энергетику: куда направили самые большие преференции

Льготы на ввоз табака для производства сигарет остаются одной из самых больших категорий таможенных преференций в Украине. В сентябре 2026 года на них пришлось 4,4 млрд грн, или 11,8% всех льгот по уплате таможенных платежей. Это второе по объему направление после импорта товаров оборонного назначения. На эту особенность обратила внимание народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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По данным Государственной таможенной службы, в сентябре при оформлении импорта предоставили льгот на общую сумму 37,1 млрд грн. Это почти половина всех таможенных платежей, перечисленных в бюджет за месяц — 75,2 млрд грн. По сравнению с сентябрем 2025 г. объем льгот вырос на 41,6%.

Табак почти сравнялся с энергетикой

Для сравнения, в сентябре распределение наибольших категорий таможенных льгот было следующим:

Оборонные товары — 23,4 млрд грн, или 62,9% от общей суммы.

Табак для производства табачных изделий в Украине — 4,4 млрд грн, или 11,8%.

Оборудование для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры — 4,3 млрд грн, или 11,5%.

Освобождение от ввозной пошлины по соглашениям о свободной торговле — 3,4 млрд грн, или 9%.

Другие предусмотренные законодательством льготы — 1,8 млрд грн, или 4,8%.

Следовательно, сумма льгот на табак в сентябре была почти такой же, как на товары для ремонта энергетической инфраструктуры, и превысила льготы в рамках соглашений о свободной торговле.

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Сколько льгот предоставили с начала года

За январь-сентябрь 2026 года общая сумма льгот по уплате таможенных платежей составила 318,8 млрд грн. Это на 92,8 млрд грн, или 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важно, что речь идет именно об освобождении от таможенных платежей при импорте, предусмотренных законодательством, а не о прямых выплатах из бюджета табачным компаниям. В то же время, масштаб этой категории привлекает внимание: льготы для табачного сырья занимают одно из ведущих мест среди всех таможенных преференций, даже если сравнивать их с поддержкой энергетики.

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