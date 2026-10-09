Dragon Capital прогнозирует два года падения экономики Украины: дополнительно может понадобиться еще $35 млрд.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует падение реального ВВП Украины на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году. Ранее аналитики ожидали роста экономики соответственно на 1,5% и 0,5%.

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Прогноз пересмотрели из-за усиления российских атак, остановки части промышленного производства, фактической блокировки черноморских портов и повреждения энергетической и гражданской инфраструктуры.

Что больше всего давит на экономику

По оценке Dragon Capital, усиление атак с июля нанесло ощутимые потери ключевым отраслям. Перевозка товаров через черноморские порты практически остановилась, а металлургические предприятия приостановили производство из-за ударов баллистических ракет и риска повторных атак. Повреждения складов, логистических центров и железнодорожного подвижного состава затрудняют поставки товаров.

Компания предполагает, что морской экспорт зерна может возобновиться в следующем году благодаря отдельной договоренности, подобной зерновому коридору 2022−2023 годов. Однако более широкое перемирие, охватывающее также энергетические объекты, аналитики считают маловероятным. Из-за риска новых ударов металлургические предприятия могут не возобновить полноценную работу даже после ремонта поврежденного оборудования.

Инфляция вырастет, а торговый дефицит будет оставаться рекордным

Dragon Capital повысила прогноз инфляции на конец года до 10%, а на конец 2027 года — до 8%. Разрушение производственных мощностей и запасов заставит бизнес повышать цены, даже если спрос со стороны населения будет ослабевать.

В то же время из-за сокращения экспорта зерна, стали и железной руды и увеличения импорта энергетического оборудования торговый дефицит в 2026 году может составить $71 млрд, или 31% ВВП. Это на $6,5 млрд больше, чем компания прогнозировала раньше. В 2027 году дефицит, по оценке аналитиков, будет оставаться близким к этому уровню.

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Украине понадобится еще $30−35 млрд внешнего финансирования

Dragon Capital оценивает дополнительную потребность Украины во внешнем финансировании бюджета на 2027 год в $30−35 млрд. Нынешние программы международной поддержки предусматривают около $20 млрд бюджетного финансирования на следующий год. В то же время из-за экономического спада налоговые поступления могут сократиться на $4−5 млрд.

Ситуацию усложняет медленное поступление уже обещанных средств. По данным компании, к концу сентября Украина получила $22 млрд из примерно $50 млрд доступного внешнего льготного и грантового финансирования для покрытия бюджетного дефицита. Поэтому правительство было вынуждено ограничивать некритические расходы и задерживать возмещение НДС экспортерам.

Аналитики рассчитывают, что международные партнеры, прежде всего ЕС, смогут обеспечить дополнительное финансирование бюджетных и оборонных потребностей. Это, по их мнению, поможет сохранить макрофинансовую устойчивость и валютный курс. Однако задержки с выполнением Украиной обязательств перед партнерами создают риск для такого сценария.

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