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9 октября 2026, 12:22 Читати українською

Dragon Capital прогнозирует два года падения экономики Украины: дополнительно может понадобиться еще $35 млрд.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует падение реального ВВП Украины на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году. Ранее аналитики ожидали роста экономики соответственно на 1,5% и 0,5%.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует падение реального ВВП Украины на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году.
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Прогноз пересмотрели из-за усиления российских атак, остановки части промышленного производства, фактической блокировки черноморских портов и повреждения энергетической и гражданской инфраструктуры.

Что больше всего давит на экономику

По оценке Dragon Capital, усиление атак с июля нанесло ощутимые потери ключевым отраслям. Перевозка товаров через черноморские порты практически остановилась, а металлургические предприятия приостановили производство из-за ударов баллистических ракет и риска повторных атак. Повреждения складов, логистических центров и железнодорожного подвижного состава затрудняют поставки товаров.

Компания предполагает, что морской экспорт зерна может возобновиться в следующем году благодаря отдельной договоренности, подобной зерновому коридору 2022−2023 годов. Однако более широкое перемирие, охватывающее также энергетические объекты, аналитики считают маловероятным. Из-за риска новых ударов металлургические предприятия могут не возобновить полноценную работу даже после ремонта поврежденного оборудования.

Инфляция вырастет, а торговый дефицит будет оставаться рекордным

Dragon Capital повысила прогноз инфляции на конец года до 10%, а на конец 2027 года — до 8%. Разрушение производственных мощностей и запасов заставит бизнес повышать цены, даже если спрос со стороны населения будет ослабевать.

В то же время из-за сокращения экспорта зерна, стали и железной руды и увеличения импорта энергетического оборудования торговый дефицит в 2026 году может составить $71 млрд, или 31% ВВП. Это на $6,5 млрд больше, чем компания прогнозировала раньше. В 2027 году дефицит, по оценке аналитиков, будет оставаться близким к этому уровню.

Читайте также: Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: в 2027 году ожидают лишь 1,5% роста ВВП

Украине понадобится еще $30−35 млрд внешнего финансирования

Dragon Capital оценивает дополнительную потребность Украины во внешнем финансировании бюджета на 2027 год в $30−35 млрд. Нынешние программы международной поддержки предусматривают около $20 млрд бюджетного финансирования на следующий год. В то же время из-за экономического спада налоговые поступления могут сократиться на $4−5 млрд.

Ситуацию усложняет медленное поступление уже обещанных средств. По данным компании, к концу сентября Украина получила $22 млрд из примерно $50 млрд доступного внешнего льготного и грантового финансирования для покрытия бюджетного дефицита. Поэтому правительство было вынуждено ограничивать некритические расходы и задерживать возмещение НДС экспортерам.

Аналитики рассчитывают, что международные партнеры, прежде всего ЕС, смогут обеспечить дополнительное финансирование бюджетных и оборонных потребностей. Это, по их мнению, поможет сохранить макрофинансовую устойчивость и валютный курс. Однако задержки с выполнением Украиной обязательств перед партнерами создают риск для такого сценария.

Как мы писали, ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: ВВП в 2026 году вырастет всего на 1,5%

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Abramon
Abramon
9 октября 2026, 12:57
#
«Проте ширше перемир’я, яке охоплювало б також енергетичні об'єкти, аналітики вважають малоймовірним.» — тверезий прогноз.
Припинення підвищень «замороженя» з/п держслужбовцям від ВР, КМУ до обол райдерж «шмейз» адміністрацій, з обов'язковим скороченням, педагогам, поліції, яка безпосередньо не виконує свої обов’язки на фронті та прифронтових областях, відмова від ремонтів доріг і будівництв соціальних об'єктів та максимум можливе урізання соціальних витрат. Продовжувати можна далі. Частково допоможе звести бюджет.
Для збереження держави фінансуваня повинно йти на енергетичний сектор, реальний сектор, ВПК ЗСУ і т.д.
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Skeptik777
Skeptik777
9 октября 2026, 15:12
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Навіщо на ЗСУ? Раби і так служитимуть, інакше турма. Ми ж тут безправні. Нам немає на підвищення зарплат. І гниляччя всяке привозять. Почали жалітися на гнилі помідори, то не маємо ніяких. Оце рішення по армійському. Замість наказати одного винного зверху, наказали всіх малих внизу. Ви точно вважаєте, що Залужний має бути президентом? Коміка без досвіду держуправління вибрали, щоб поржать. Оберіть Залужного, то заплачемо.
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Abramon
Abramon
9 октября 2026, 15:45
#
Жодного слова про Залужного не сказав. Не дай Бог. Це ж все популізм.
Та й виборів нам найближчими роками не бачить.
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