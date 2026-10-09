Закон против дроп-карт приблизился к принятию: что хотят изменить в Уголовном кодексе

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16013, усиливающий уголовную ответственность за незаконные операции с платежными карточками и банковскими счетами.

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Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, предлагается ввести отдельную статью 2001 У К Украины об ответственности за передачу, получение, приобретение, хранение и другое приобретение платежных инструментов и данных доступа к счетам с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Речь идет, в частности, о так называемых дроп-картах. Дропами называют людей, которые передают свои банковские карты, счета или доступ к ним другим лицам, чтобы те могли проводить переводы и скрывать происхождение незаконно полученных средств.

По данным Верховной Рады, использование таких счетов стало частью инфраструктуры мошеннических, киберпреступных и других незаконных схем. Законопроект также предусматривает обновление уголовной ответственности за незаконные операции с платежными инструментами и соответствующие процессуальные изменения.

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Мотив имеет значение

В то же время сам факт передачи карты не будет означать автоматическую уголовную ответственность по новой статье: предложенная норма касается действий, целью которых является совершение мошенничества или иного преступления.

Законопроект должен приблизить украинское законодательство к требованиям директивы ЕС по борьбе с мошенничеством и подлогом безналичных платежных средств.

Как мы писали, Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропов — ЕМА