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9 октября 2026, 9:25 Читати українською

Bitcoin пережил распродажу на $1 млрд, но не сломал восходящий тренд: при какой цене начинается опасность

Bitcoin в четверг, 8 октября, опускался до $80 400, но удержался выше долгосрочных технических уровней, оставляющих возможность для продолжения восходящего тренда. Об этом сообщила Benzinga .

Bitcoin в четверг, 8 октября, опускался до $80 400, но удержался выше долгосрочных технических уровней, оставляющих возможность для продолжения восходящего тренда.
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При распродаже за один час на крипторынку ликвидировали позиции на $489 млн. Падение задело и другие криптовалюты: Ethereum и XRP потеряли около 6%, а Dogecoin — примерно 7%.

Почему упал Bitcoin

В четверг из кошельков, связанных с властями США, перевели 12 267 BTC стоимостью около $1,01 млрд. Это биткоины, конфискованные по делу об изломе криптобиржи Bitfinex. Монеты переместили на новые неуказанные адреса, а не на криптобиржу, поэтому прямых признаков их продаж нет. Однако изложение привлекло внимание рынка на фоне предыдущих перемещений больших объемов криптовалют.

Опасения по поводу нового удара по Ирану. Сообщения о том, что американские военные якобы рассматривают варианты ударов до промежуточных выборов в США 3 ноября, усилили нервозность инвесторов. На этом фоне нефть Brent дорожала до $105 за баррель. Позже Дональд Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Ирану до выборов, но рынки уже отреагировали на риск эскалации.

Ожидание повышения ставок ФРС. Опубликованный протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство должностных лиц считают еще одно повышение ставки к концу года вероятным сценарием. В то же время, доходность 30-летних казначейских облигаций США поднималась до 5,73% — самого высокого уровня за 24 года. Более высокая доходность традиционных активов делает рисковые инвестиции, в частности криптовалюты, менее привлекательными.

Ликвидации усилили падение

Резкое движение цены особенно отразилось на трейдерах, которые открывали длинные позиции — ставки на дальнейший рост Bitcoin — с использованием кредитного плеча.

По данным Benzinga, за 24 часа были ликвидированы криптовалютные позиции более чем на 1 млрд, причем основная часть пришлась на длинные позиции. Когда биржа принудительно закрывает такие сделки, это создает дополнительные продажи и может усиливать падение цен.

Читайте также: Bitcoin резко упал, вызвав почти $1 млрд ликвидаций: увидим ли $80 тысяч

Какие уровни Bitcoin должен удержать для продолжения роста

Несмотря на распродажу, техническая картина не стала полностью медвежьей. Bitcoin опустился ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне $83 263, но, по данным Benzinga, оставался выше 50-, 100- и 200-дневной средних.

Важнейший ориентир для более широкого восходящего тренда — район $79 600, где проходит 50-дневная EMA. Пока BTC удерживается выше этого уровня, возможность возобновления роста сохраняется. В то же время падение ниже $82 500, ранее считавшееся важной поддержкой, ухудшило краткосрочную картину.

Для обновления покупателям нужно вернуть цену выше $82 500−83 300 и закрепиться там. Если же Bitcoin потеряет поддержку на $79600, риск дальнейшего снижения усилится.

Как мы писали, Три сценария для биткоина на сентябрь: когда ждать $100 тыс., а когда — обвал до $62 тыс.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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