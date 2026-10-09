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9 октября 2026, 8:00 Читати українською

Трамп объявил «врагами» тех, кто называет ИИ искусственным интеллектом

Президент США Дональд Трамп объявил войну распространенному термину «искусственный интеллект». Он заявил, что Белый дом будет считать «врагами» тех, кто использует название Artificial Intelligence (AI) вместо предложенной им Super Intelligence (SI) — «суперинтеллект».

Президент США Дональд Трамп объявил войну распространенному термину «искусственный интеллект».
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Такое заявление Трамп опубликовал 8 октября в своей соцсети Truth Social. Он назвал новый термин более «точным» и заявил, что его использование должно стать нормой.

Ранее 29 сентября Трамп подписал указ, обязывающий федеральные органы власти использовать термины Super Intelligence и SI вместо Artificial Intelligence и AI в официальных сообщениях, документах и публичных коммуникациях. Белый дом объясняет это тем, что современные технологии не просто имитируют человеческий интеллект, а расширяют возможности человека.

Читайте также: Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют

Однако указ касается, прежде всего, федеральных органов власти США, а не вводит общий запрет на использование термина AI в частном секторе. В своем сообщении Трамп не уточнил, какие именно последствия могут иметь его слова о «врагах».

То есть, президент США пытается изменить не саму технологию, а ее название в государственной коммуникации. В то же время в технологической отрасли термин Artificial Intelligence остается общепринятым.

Как мы писали: Трамп снова пообещал американцам $5000 — теперь уже каждому гражданину США: что изменилось

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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