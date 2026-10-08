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8 октября 2026, 18:35 Читати українською

Деньги, кредиты и субсидии: правительство запустило сайт, где собрали всю помощь на зиму

Правительство запустило портал єОпора, где в одном месте собраны государственные и региональные программы поддержки населения, ОСМД и бизнеса накануне зимы 2026/27. На сайте можно не только посмотреть доступные программы, но и найти практические рекомендации и официальные контакты.

Правительство запустило портал єОпора, где в одном месте собраны государственные и региональные программы поддержки населения, ОСМД и бизнеса накануне зимы 2026/27.
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Портал создали, в частности, из-за риска новых атак на энергетическую, газовую и тепловую инфраструктуру. Из-за перебоев с электроэнергией, отоплением или связью потребность в резервных решениях может отличаться в зависимости от региона.

Что можно найти на єОпоре

Сайт работает как поисковик государственной помощи. Пользователь сначала выбирает, кто он, потом — какая помощь нужна, после чего указывает свой регион.

К примеру, для населения портал показывает информацию о:

  • 19 400 грн единовременного пособия для определенных уязвимых домохозяйств в прифронтовых общинах;

  • субсидии и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;

  • льготные кредиты до 600 тыс. грн. под 0−7% на приобретение и установку энергооборудования для частного дома;

  • замену газовых счетчиков;

  • возможность подключения энергонезависимого Интернета через xPON.

Для ОСМД, кооперативов и управляющих многоквартирных домов на сайте есть информация о программе «СветДОМ». Она предусматривает гранты 100−300 тыс. грн на здание для приобретения оборудования, которое помогает сделать здание более энергонезависимым. Общий бюджет программы составляет 800 млн грн, а доля софинансирования получателя не более 10%.

В настоящее время программа действует в Киеве и Харькове с областями; Правительство планирует расширение на Сумы и Днепр.

Что есть для предпринимателей

Бизнес может найти на сопротивлении программы финансирования энергонезависимости.

Для ФЛП, малого и микробизнеса доступна информация о кредитах под 0% до 10 млн грн сроком до трех лет для приобретения генерационного оборудования.

Для предприятий, планирующих установить когенерационные установки, предусмотрено кредитование по программе «5−7−9%» — до 250 млн грн сроком до 10 лет.

Читайте также: Выплаты на детей до 5 лет: в Украине предлагают ввести ежемесячную помощь

Как быстро найти свою программу

Опору нужно открыть раздел «Зимняя поддержка» и последовательно выбрать:

«Кто вы?» — например, частное лицо, семья с детьми, уязвимая категория, ОСМД, малый или крупный бизнес;

«С чем помочь?» — отопление, электроэнергия, энергооборудование, коммунальные услуги, интернет;

регион.

После этого сайт покажет программы, которые могут действовать именно для выбранной категории и области, а также соответствующие рекомендации и контакты.

Таким образом, есть опора должна решить практическую проблему, когда человеку или предпринимателю приходится искать информацию о зимней поддержке на десятках государственных и местных сайтов. Теперь основные программы, условия и контакты собраны на одной площадке.

Как мы писали, Соцпомощь в Украине будут считать по-новому: доходы, имущество и состав семьи будут решать все

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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