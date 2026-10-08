Правительство запустило портал єОпора, где в одном месте собраны государственные и региональные программы поддержки населения, ОСМД и бизнеса накануне зимы 2026/27. На сайте можно не только посмотреть доступные программы, но и найти практические рекомендации и официальные контакты.
Деньги, кредиты и субсидии: правительство запустило сайт, где собрали всю помощь на зиму
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Портал создали, в частности, из-за риска новых атак на энергетическую, газовую и тепловую инфраструктуру. Из-за перебоев с электроэнергией, отоплением или связью потребность в резервных решениях может отличаться в зависимости от региона.
Что можно найти на єОпоре
Сайт работает как поисковик государственной помощи. Пользователь сначала выбирает, кто он, потом — какая помощь нужна, после чего указывает свой регион.
К примеру, для населения портал показывает информацию о:
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19 400 грн единовременного пособия для определенных уязвимых домохозяйств в прифронтовых общинах;
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субсидии и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;
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льготные кредиты до 600 тыс. грн. под 0−7% на приобретение и установку энергооборудования для частного дома;
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замену газовых счетчиков;
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возможность подключения энергонезависимого Интернета через xPON.
Для ОСМД, кооперативов и управляющих многоквартирных домов на сайте есть информация о программе «СветДОМ». Она предусматривает гранты 100−300 тыс. грн на здание для приобретения оборудования, которое помогает сделать здание более энергонезависимым. Общий бюджет программы составляет 800 млн грн, а доля софинансирования получателя не более 10%.
В настоящее время программа действует в Киеве и Харькове с областями; Правительство планирует расширение на Сумы и Днепр.
Что есть для предпринимателей
Бизнес может найти на сопротивлении программы финансирования энергонезависимости.
Для ФЛП, малого и микробизнеса доступна информация о кредитах под 0% до 10 млн грн сроком до трех лет для приобретения генерационного оборудования.
Для предприятий, планирующих установить когенерационные установки, предусмотрено кредитование по программе «5−7−9%» — до 250 млн грн сроком до 10 лет.
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Как быстро найти свою программу
Опору нужно открыть раздел «Зимняя поддержка» и последовательно выбрать:
«Кто вы?» — например, частное лицо, семья с детьми, уязвимая категория, ОСМД, малый или крупный бизнес;
«С чем помочь?» — отопление, электроэнергия, энергооборудование, коммунальные услуги, интернет;
регион.
После этого сайт покажет программы, которые могут действовать именно для выбранной категории и области, а также соответствующие рекомендации и контакты.
Таким образом, есть опора должна решить практическую проблему, когда человеку или предпринимателю приходится искать информацию о зимней поддержке на десятках государственных и местных сайтов. Теперь основные программы, условия и контакты собраны на одной площадке.
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