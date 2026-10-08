Переводы евро могут стать проще и дешевле: Украина готовит вступление в SEPA

Украина планирует в декабре 2026 года подать заявку на присоединение к SEPA — Единой зоне платежей в евро . До этого правительство и Национальный банк должны завершить подготовку украинского законодательства и выполнить требования Европейского платежного совета. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на правительственный план приоритетных действий.

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Для присоединения Украина должна привести ряд норм в соответствие с европейскими требованиями, в частности, в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию средств. Для этого Верховная Рада должна рассмотреть законопроекты № 14327-д, № 15501 и № 15503, касающиеся выполнения критериев, необходимых для присоединения к SEPA.

Что SEPA изменит для обычных украинцев

SEPA — это общие правила для платежей в евро. Они позволяют проводить трансграничные переводы по единым стандартам, фактически приближая их к обычным внутренним платежам.

Для граждан это в первую очередь будет означать:

Более простые переводы в евро. Перевод со счета в украинском банке банку в стране SEPA сможет проходить по стандартизированной процедуре, без нынешнего количества отдельных требований и посреднических процедур.

Потенциально более низкая стоимость. SEPA создана для того, чтобы трансграничные евро платежи были проще, быстрее и дешевле. В то же время, конкретную комиссию в Украине будет определять сам банк, поэтому само присоединение не означает автоматической нулевой комиссии.

Удобнее получать деньги из Европы. Это особенно важно для украинцев, работающих, обучающихся или родственников в странах Европы. В SEPA можно использовать один платежный счет для переводов между разными странами.

регулярные платежи. Система также поддерживает прямые списания со счета, например, для регулярной оплаты услуг или подписок, если конкретный банк будет поддерживать такой сервис.

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Дальнейшие шаги по достижению цели

Подача заявки в декабре не будет означать, что уже на следующий день все украинские банки заработают в SEPA. Платежные учреждения должны отдельно присоединиться к соответствующим схемам Европейского платежного совета и выполнить технические и регуляторные требования.

Также SEPA касается именно платежей по евро. Она не заменяет валютное регулирование Украины и не означает автоматической отмены всех проверок банков.

Для государства присоединение к SEPA означает интеграцию украинской платежной системы с европейским пространством. Для граждан главный практический результат — проще получение и отправка евро в Европу, больше прозрачности в платежах и потенциально более низкие затраты на такие операции.

Украина готовится к SEPA: что нужно банкам для платежей в евро по правилам ЕС