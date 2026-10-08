В Закарпатье открыли новый пункт пропуска в Румынию: сначала он будет пропускать 400 авто в сутки

На украинско-румынской границе 8 октября заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры. Это первый новый автомобильный переход между Украиной и Румынией в Закарпатье почти за 20 лет.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый пункт стал третьим автомобильным переходом между Закарпатьем и Румынией. Его запуск должен частично перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на уже действующие пункты пропуска.

Для жителей Солотвинской общины, в частности Белой Церкви, переход должен облегчить поездки в Румынию. В приграничных населенных пунктах есть многочисленная румынская община, а часть местных семей имеет родственников с обеих сторон границы.

Пока будут пропускать только легковушки

На первом этапе пункт работает на временной инфраструктуре и может оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.

С украинской стороны для запуска построили подъездную дорогу и установили модульные постройки для пограничного и таможенного контроля. Румыния со своей стороны обустроила пункт пропуска и новый мост через Тису.

Строительство полноценного комплекса продолжается. По данным Минразвития, проект предусматривает дальнейшее расширение пункта пропуска.

Читайте также: На границе с Молдовой откроют новый пункт пропуска: очереди должны сократиться

В будущем будут пропускать грузовики и автобусы

После завершения основных строительных работ через Белую Церковь — Сигету-Мармацией планируют пропускать не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы.

Проектная пропускная способность предусматривает дополнительно 360 грузовиков и 50 автобусов в сутки.

Таким образом, новый переход должен стать не только альтернативным маршрутом для жителей приграничных районов, но и дополнительным каналом для автомобильных перевозок между Украиной и Румынией.

Как мы писали, Опять как в 2022-м: на Верхнем Ларсе растут очереди россиян