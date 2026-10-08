Механики и строители: на какие вакансии украинцы стали отзываться гораздо чаще

В августе 2026 года украинцы стали гораздо активнее откликаться на вакансии в производстве, логистике, строительстве и ряде других сфер. Наибольший рост зафиксировали для вакансии комплектующего — количество отзывов выросло в 5 раз по сравнению с августом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа.

В августе 2026 года украинцы стали гораздо активнее откликаться на вакансии в производстве, логистике, строительстве и ряде других сфер.

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Медианская зарплата комплектующего составила 31,5 тыс. грн.

Где интерес вырос втрое

В 3 раза увеличилось отзывы сразу на три вакансии — копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора.

Медианные зарплаты для них составили соответственно 20,3 тыс. грн, 25,7 тыс. грн и 32,5 тыс. грн.

Рабочие профессии набирают популярность

В категории производства и рабочих специальностей заметно возрос интерес и к другим вакансиям:

механик — +97%, медианная зарплата 37,5 тыс. грн;

сборщик — +66%, 30 тыс. грн;

подсобник — +36%, 30 тыс. грн;

машинист экскаватора — +32%, 50 тыс. грн;

оператор ЧПУ — +27%, 35 тыс. грн.

В строительстве зарплаты достигают 55 тыс. грн

В категории строительства и облицовочных работ количество отзывов на вакансию разнорабочего выросло на 35%, монтажника — на 31%, строителя — на 22%.

Медианская зарплата для разнорабочих составила 30 тыс. грн, для монтажников — 47,5 тыс. грн, для строителей — 55 тыс. грн.

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Какие еще профессии стали популярнее

Среди других вакансий, где возрос интерес кандидатов, — риэлтор (+65%), грузчик (+42%), менеджер по продажам (+38%), репетитор (+29%), товаровед (+28%), фармацевт (+21%) и стоматолог (+19%).

В OLX Работа отмечают, что интерес к рабочим профессиям растет на фоне кадрового дефицита. Чтобы привлекать работников, работодатели повышают зарплату, однако уровень оплаты остается не единственным фактором выбора работы.

Для кандидатов также важны условия труда, возможности карьерного роста, формат занятости и для вакансий с переездом наличие жилья.

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