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8 октября 2026, 13:42 Читати українською

Аргентина вводит гражданство за деньги: сколько заплатит семья с детьми

Как сообщает Reuters, Аргентина в IV квартале 2026 начнет принимать заявки на гражданство за инвестиции. Страна предлагает иностранцам два варианта: безвозвратно перевести в государственный бюджет $350 тыс. или приобрести специально выпущенные государственные облигации на $800 тыс.

Как сообщает Reuters, Аргентина в IV квартале 2026 начнет принимать заявки на гражданство за инвестиции.
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Правительство Аргентины рассчитывает таким образом привлечь больше иностранного капитала. Программа стала частью экономической политики президента Хавьера Милея, направленной на увеличение инвестиций и укрепление финансового положения страны.

Кто сможет получить гражданство

Основной заявитель может включить в программу членов семьи.

Для супругов, а также холостых детей в возрасте от 18 до 25 лет без собственных детей предусмотрен взнос $100 тыс. за каждого.

Для детей до 18 лет взнос будет составлять $25 тыс. По расчетам правительства, семья с основным заявителем, супругом и двумя несовершеннолетними детьми сможет оформить гражданство за общий взнос $500 тыс.

В то же время, деньги сами по себе не гарантируют автоматического получения паспорта. Аргентина предусмотрела процедуру проверки заявителей, включая безопасность, финансовую прозрачность и риски. Правительство заявляет, что проверки будут проводиться в соответствии с международными рекомендациями ОЭСР и FATF.

Зачем это нужно Аргентине

Власти рассчитывают, что новая схема поможет привлекать иностранный капитал непосредственно в страну. Это особенно важно для Аргентины на фоне необходимости поддерживать макроэкономическую стабильность и обеспечивать будущие долговые выплаты.

Милей после прихода к власти в декабре 2023 года проводит жесткую фискальную политику и пытается создать условия для увеличения частных инвестиций. Одним из таких инструментов стал RIGI — специальный режим стимулирования крупных инвестиций.

Интерес к новой программе уже есть. Консалтинговая компания Millionaire Migrant сообщила Reuters о списке потенциальных заявителей, часть которых уже имеет второе гражданство, но рассматривает аргентинский паспорт из-за возможности путешествовать по странам Меркосуру без виз.

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Аргентина стала еще одной страной, пытающейся привлекать состоятельных иностранцев через специальные миграционные программы. К примеру, в США действует запущенная администрацией Дональда Трампа программа Gold Card, которая предусматривает значительный финансовый вклад в обмен на упрощенный путь к американской визе.

При этом законодательная основа для аргентинской программы была создана еще в 2025 году: иностранцы, сделавшие «значительные» инвестиции, получили возможность подаваться на гражданство через специальное агентство при Минэкономики.

Как мы писали, Президент Аргентины предложил оставить правительство без зарплаты из-за дефицита бюджета

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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