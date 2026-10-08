ОЭСР предупредила о падении зарплат европейцев: почему Германия станет исключением

Из-за подорожания энергоносителей и нового инфляционного давления реальные зарплаты в 2026—2027 годах могут снизиться в Италии, Испании, Франции и Великобритании. Единственным исключением из пяти крупнейших экономик Европы станет Германия, где ОЭСР ожидает роста покупательной способности зарплат. Об этом пишет Euronews.

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Последствия кризиса на Ближнем Востоке



ОЭСР исходит из предположения, что перебои из-за конфликта на Ближнем Востоке будут значительными, но непродолжительными. Если высокие цены на нефть и газ сохранятся дольше, давление на зарплаты может оказаться сильнее.

Италия. Здесь ожидается наибольшее падение. В третьем квартале 2026 года реальная зарплата может быть на 1,9% ниже, чем в начале года. К концу 2027-го она, по прогнозу, все еще будет на 0,6% ниже уровня первого квартала 2026 года. ОЭСР объясняет это высокой зависимостью Италии от импортных энергоносителей и слабым возобновлением зарплатных сделок.

Испания. Падение будет меньше, но продолжительнее. В третьем квартале 2026 года реальные зарплаты могут сократиться на 0,4%, в четвертом — на 0,7%. В течение 2027 года они, по приведенному прогнозу, будут оставаться примерно на 0,7% ниже уровня начала 2026-го. ОЭСР также отмечает слабый рост производительности и новое ценовое давление.

Великобритания. Худший период прогнозируют на конец 2026 года — тогда реальная зарплата может быть на 1,6% ниже уровня начала года. После этого ожидается возобновление: во втором квартале 2027-го падение сократится до 0,4%, а к концу года реальные зарплаты могут быть уже на 1% выше, чем в начале 2026-го.

Франция. Падение будет самым маленьким среди четырех стран. Реальные зарплаты могут снизиться примерно на 0,5% во втором квартале 2026, после чего начнется восстановление. Ко второму кварталу 2027 года они должны вернуться к уровню начала 2026 года, а в конце года быть примерно на 0,1% выше.



Единственный положительный пример



Германия — единственная из пяти, где прогноз положительный. Реальные зарплаты могут вырасти на 0,5% к концу 2026 года, на 1,1% во втором квартале 2027 и на 1,7% к концу 2027 года. Среди причин ОЭСР называет дефицит квалифицированных работников, относительно напряженный рынок труда и возобновление экономической активности. Отдельно ОЭСР прогнозирует около 1% роста реальных зарплат в Германии как в 2026-м, так и в 2027 году.



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В целом, для Европы главным риском остается энергетический шок. Если цены на нефть и газ будут оставаться высокими дольше, это будет поддерживать инфляцию и уменьшать покупательную способность работников.



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