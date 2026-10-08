Автор «Черного лебедя» предупредил о рисках из-за долга США: что советует инвесторам

Снижение спроса на казначейские облигации США может усилить уязвимость финансовых рынков и в конце концов ударить по ралли акций. Об этом заявил автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб в интервью Bloomberg.

Снижение спроса на казначейские облигации США может усилить уязвимость финансовых рынков и в конце концов ударить по ралли акций.

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По его словам, американский рынок облигаций сейчас остается очень уязвимым, поскольку США должны финансировать большой бюджетный дефицит за счет инвесторов, готовность которых покупать госдолг может снижаться.

Наибольший риск — не Китай и Япония

Талеб согласился с опасениями Рэя Далио по поводу возможного снижения спроса на Treasuries со стороны крупных внешних кредиторов.

В то же время, еще более серьезным риском он назвал возможный уход от долгосрочных американских облигаций внутренних инвесторов — в частности, пенсионных фондов и домохозяйств.

По мнению Талеба, именно это может нанести рынку более сильный удар, чем сокращение спроса со стороны Китая или Японии.

Акции растут, а долговой рынок становится уязвимее

Доходность долгосрочных гособлигаций США находится вблизи максимумов за 24 года.

При этом фондовый рынок продолжает расти, а S&P 500 недавно обновил рекорд.

Талеб видит в этом опасное различие: дорогие акции могут продолжать расти, даже если риски в других сегментах финансового рынка накапливаются.

Что Талеб советует инвесторам

Он не прогнозирует неизбежного обрушения акций и не советует автоматически становиться «медведем».

По его мнению, инвесторам важнее мыслить не категориями «рынок упадет или нет», а оценивать, насколько растет его хрупкость.

Главный совет Талеба — строить портфель так, чтобы он мог выдержать неожиданный сильный шок.

Речь, в частности, идет о постоянной защите от так называемых хвостовых рисков — редких событий с очень большими последствиями.

Почему он предостерегает по поводу ИИ

Отдельно Талеб предупредил о риске прямолинейных ставок на искусственный интеллект.

По его словам, сам тезис о том, что ИИ меняет мир, еще не означает, что именно нынешние технологические лидеры станут главными победителями этого процесса.

Исторически наибольшую выгоду от новых технологических волн часто получали не их первопроходцы, а другие компании, сумевшие лучше использовать новую инфраструктуру или бизнес-модель.

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S&P 500 — не вся экономика США

Талеб также отметил, что динамика S&P 500 не обязательно точно отражает состояние американской экономики.

Крупнейшие компании индекса — глобальные корпорации, поэтому их доход может расти даже тогда, когда финансовое положение американских домохозяйств ухудшается.

По его мнению, инвесторам следует больше внимания уделять положению семей со средними доходами, а не только рекордам фондового рынка.

Главный вывод: не пытаться угадать момент падения, а заранее иметь защиту от событий, которые рынок считает маловероятными.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что рынок американских казначейских облигаций становится все более уязвимым из-за риска сокращения спроса со стороны Китая и Японии — двух крупнейших иностранных кредиторов США. По его оценке, США могут столкнуться с долговым кризисом в течение ближайших трех лет.