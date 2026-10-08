Из-за новых атак школы вновь готовят к дистанционке: что изменит Всеукраинская школа онлайн

Украина расширяет использование государственной платформы Всеукраинская школа онлайн (ВШО) накануне зимнего периода. Причина — риск новых атак на энергетическую и образовательную инфраструктуру, из-за которых части школ может потребоваться временно переходить на дистанционное или смешанное обучение.

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В течение октября 2026 — сентября 2027 года обучение по практическому использованию ВШО должны пройти 100 тысяч педагогов со всей Украины. Первые 25 тренеров уже подготовили для дальнейшего обучения учителей в регионах.

Что есть на платформе

ВШО — государственная вебплатформа для дистанционного и смешанного обучения, которую учащиеся и учителя могут безвозмездно использовать. По информации МОН, на нем размещено более 2500 видеоуроков, тестов и других материалов из 18 основных предметов для учащихся 5−11 классов.

Учащийся может самостоятельно просмотреть урок, повторить пропущенную тему, пройти тест или поработать с дополнительными материалами. Учителя могут использовать контент ВШО на обычных уроках, домашней работе, дистанционном обучении и для наслаждения образовательных потерь.

Платформа работает не только как запасной вариант на случай перехода школы онлайн. МОН планирует сделать его регулярным инструментом учебного процесса. В августе министерство также предложило обновить правила работы ВШО и расширить ее функциональность и взаимодействие с другими государственными цифровыми системами образования.

Зачем будут учить учителей

Цель новой программы — не просто показать педагогам, как пользоваться платформой. Их будут обучать конкретно использовать материалы ВШО во время очного, смешанного и дистанционного обучения.

Для украинских школ это особенно важно в преддверии зимы: в случае повреждения инфраструктуры или длительных перебоев с электроснабжением учащиеся должны сохранить доступ к учебным материалам, даже если школа временно не сможет работать в обычном формате.

МОН также использует ВШО для поддержки украинских детей, находящихся за границей. В июле 2026 года на платформе разместили более 1100 пакетов учебных материалов для педагогов, работающих с украинскими школьниками за пределами страны.

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Таким образом, расширение ВШО в этом году — это не создание новой онлайн-школы, а попытка сделать уже имеющийся государственный ресурс постоянной частью обучения, чтобы школы могли быстрее переходить между глазным, смешанным и дистанционным форматами во время войны.



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