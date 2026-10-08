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8 октября 2026, 10:15 Читати українською

НКЦБФР передала материалы о подозрительных операциях на 222 млрд грн — ответа не получила: что известно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что не получила от Госфинмониторинга информации о результатах рассмотрения 85 сообщений о подозрительных операциях на общую сумму более 222 млрд грн. Председатель НКЦБФР Алексей Семенюк обратился по этому поводу в профильный комитет Верховной Рады. Об этом сообщила народная депутат, член комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что не получила от Госфинмониторинга информации о результатах рассмотрения 85 сообщений о подозрительных операциях на общую сумму более 222 млрд грн.
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По ее словам, речь идет о сообщениях, которые НКЦБФР передавала Госфинмониторингу с 2024 года по 17 августа 2026 года.

По данным Комиссии, в 2024 году она направила 27 сообщений об операциях на 12,36 млрд. грн. В 2025 году еще 33 сообщения на около 4,2 млрд грн и $1,049 млн.

Самая большая сумма пришлась на 2026 год: с 1 января по 17 августа НКЦБФР передала 25 сообщений об операциях более чем на 206,3 млрд грн.

Что хочет выяснить НКЦБФР

В Комиссии утверждают, что не получили информации о результатах рассмотрения ни одного из 85 сообщений.

Семенюк попросил парламентский комитет помочь получить от Госфинмониторинга ответы на ряд вопросов: спрашивал ли он дополнительную информацию об операциях и их участниках, передавал ли материалы другим субъектам финансового мониторинга, направлял ли их правоохранительным или разведывательным органам и использовали ли эти материалы в досудебных расследованиях.

Василевская-Смаглюк публично назвала ситуацию игнорированием обращений НКЦБФР. В то же время речь идет именно о позиции Комиссии и депутата: публичный ответ Госфинмониторинга на эти претензии в открытых источниках не приведен.

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Фактически парламентский комитет теперь должен выяснить, что произошло с переданными материалами и были ли по ним проведены дальнейшие проверки или другие предусмотренные законом действия.

Самый значительный рост суммы сообщений в 2026 году привлекает наибольшее внимание: только за неполные восемь месяцев НКЦБФР сообщила о подозрительных операциях на сумму более 206 млрд грн, что в разы превышает показатели двух предыдущих лет.

Как мы писали, Пожизненный статус PEP оставят, но финмониторинг изменят: депутаты готовят компромисс

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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