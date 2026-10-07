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7 октября 2026, 17:07 Читати українською

Международные резервы Украины упали до $47,1 млрд по состоянию на 1 октября

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г. по предварительным данным составили $47 101,8 млн. В сентябре они снизились на 3,2%. Об этом говорится в данных НБУ.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г. по предварительным данным составили $47 101,8 млн.
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Что влияло на международные резервы

В целом динамику международных резервов в сентябре 2026 определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины:

  • Согласно балансовым данным, НБУ в сентябре продал на валютном рынке $5 449,9 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга:

На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $890,4 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $3,81 млрд от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе «Ukraine Support Loan». Эти средства не относят к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию. Но в случае их продаж правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

Читайте также: Международные резервы упали на 5%: НБУ наращивает валютный кэш на фоне риска сокращения помощи

В сентябре правительство конвертировало в гривну $3,81 млрд эти средства, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов. Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка.

Таким образом операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн, в том числе:

  • $72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $8,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $115,1 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,3 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов

В сентябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $368,3 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+75
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 октября 2026, 17:32
#
Если 12 недель подряд сливать еженедельно на межбанке по 1−1,3млд $$$ для удержания гривны от неминуемой девальвации — то чему удивляться? Особенно мило это выглядит на фоне снижения экспортного потенциала, то есть валюты в страну будет заходить ещё меньше чем сейчас.
Вопрос лишь: сколько ещё удастся сдерживать падение нацвалюты? И как сильно курс бахнет потом?
+
+15
BigBend
BigBend
7 октября 2026, 18:04
#
Питання лише: русня, як там справи під Лиманом? І як сильно дефіцит бюджету рашки банк потім.
+
+60
korvin29
korvin29
7 октября 2026, 18:22
#
Тут Вы абсолютно правы, гривну от краха удерживают денежные вливания от ЕС, но потребность в увеличении размера этих вливаний становится видной уже обычным гражданам. Вот вопрос, а будет ли ЕС увеличивать размер денежных вливаний или оставит на этом же уровне? Или даже сократит? Про заморозку я не пишу, тк украинская власть перестанет воевать с россией, чего ЕС допустить не может.
+
+15
bosyak
bosyak
7 октября 2026, 19:34
#
Розмір бюджетної і військової допомоги узгоджений на 26 і 27 роки. Тому гадати не потрібно. Згадайте 22 рік — допомоги не було, що утримало «гривню від краху»?
+
+15
bosyak
bosyak
7 октября 2026, 19:31
#
Злити 12+ млрд для «підтримання курсу» і при цьому зменшити звр на 1.5 млрд. Ваша логіка ге в’яжеться з математикою.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
7 октября 2026, 18:30
#
Реальний ЗВР НБУ на 01.08.2022 дорівнював $22,387млрд,
а все що вище — це західна фінансова допомога, в тому числі
для покриття дефіціту бюджету.
Захід дає фінансову допомогу, НБУ її враховує у ЗВР, а потім
поступово продає на міжбанку, а отримана гривня йде КМУ
для фінансування бюджетних видатків у гривні.

З 2022 року НБУ отримав, але не конвертував більше 20 млрд валютних
надходжень від різних західних донорів — от вам і 47 млрд в ЗВР.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
7 октября 2026, 18:41
#
Шо там, бігбенд, ти ж кричав що 5 мільярдів інтервенцій ніколи не було?! А тут 5,5 мільярдів, вже до 6 мільярдів доларів скоро дійде, коли прийде сезон морозів. а ти все радієш продовженню війни, сидячи в польші((
+
0
BigBend
BigBend
7 октября 2026, 20:11
#
І що, русня? Як у вас з чергами на АЗС, русня? Як з новими податками, одразу після «виборів»? Але ти не переживай, тебе, як неякісного бота, скоро заберуть в штурма, і проблема податків стане для тебе другорядною, русня.
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