Международные резервы Украины упали до $47,1 млрд по состоянию на 1 октября

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г. по предварительным данным составили $47 101,8 млн. В сентябре они снизились на 3,2%. Об этом говорится в данных НБУ .

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г. по предварительным данным составили $47 101,8 млн.

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Что влияло на международные резервы

В целом динамику международных резервов в сентябре 2026 определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины:

Согласно балансовым данным, НБУ в сентябре продал на валютном рынке $5 449,9 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга:

На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $890,4 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $3,81 млрд от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе «Ukraine Support Loan». Эти средства не относят к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию. Но в случае их продаж правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

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В сентябре правительство конвертировало в гривну $3,81 млрд эти средства, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов. Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка.

Таким образом операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн, в том числе:

$72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$8,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$115,1 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,3 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов

В сентябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $368,3 млн.