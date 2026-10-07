Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 г. по предварительным данным составили $47 101,8 млн. В сентябре они снизились на 3,2%. Об этом говорится в данных НБУ.
Международные резервы Украины упали до $47,1 млрд по состоянию на 1 октября
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Что влияло на международные резервы
В целом динамику международных резервов в сентябре 2026 определял ряд факторов.
Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины:
- Согласно балансовым данным, НБУ в сентябре продал на валютном рынке $5 449,9 млн.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга:
На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $890,4 млн — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила $3,81 млрд от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе «Ukraine Support Loan». Эти средства не относят к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию. Но в случае их продаж правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.
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В сентябре правительство конвертировало в гривну $3,81 млрд эти средства, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов. Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка.
Таким образом операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн, в том числе:
- $72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $8,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $115,1 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,3 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов
В сентябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $368,3 млн.
Комментарии - 8
Вопрос лишь: сколько ещё удастся сдерживать падение нацвалюты? И как сильно курс бахнет потом?
а все що вище — це західна фінансова допомога, в тому числі
для покриття дефіціту бюджету.
Захід дає фінансову допомогу, НБУ її враховує у ЗВР, а потім
поступово продає на міжбанку, а отримана гривня йде КМУ
для фінансування бюджетних видатків у гривні.
З 2022 року НБУ отримав, але не конвертував більше 20 млрд валютних
надходжень від різних західних донорів — от вам і 47 млрд в ЗВР.