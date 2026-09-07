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7 сентября 2026, 19:36 Читати українською

Международные резервы упали на 5%: НБУ наращивает валютный кэш на фоне риска сокращения помощи

Международные резервы Украины за август сократились на 5% — до $48,66 млрд. За месяц они уменьшились примерно на $2,53 млрд, а с начала 2026 года падение составляет уже $8,6 млрд, или 15,1% .

Международные резервы Украины за август сократились на 5% — до $48,66 млрд.

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Национальный банк объясняет августовскую динамику, прежде всего, сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении значительных валютных интервенций. В то же время, нынешнего уровня резервов, по оценке НБУ, пока достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка.

Резервы сокращаются, а валютные интервенции НБУ остаются высокими

Основным фактором уменьшения резервов в августе стали операции НБУ на валютном рынке.

За месяц регулятор продал $4,85 млрд, тогда как приобрел лишь около $0,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты составила почти $4,85 млрд.

Часть этого оттока компенсировали поступления на счета правительства. В августе они составили $927,3 млн, из которых $894 млн поступили через Всемирный банк, а еще $33,3 млн — от других инвесторов.

Отдельно на резервы повлияла конвертация правительством в гривну $1,63 млрд, полученных ранее Европейского Союза в рамках оборонного транша Ukraine Support Loan. После продажи этой валюты НБУ соответствующая сумма была отнесена к международным резервам.

В то же время государство произвело значительные валютные выплаты. На обслуживание и погашение внешнего долга в августе было направлено 721,8 млн. долларов, а Международному валютному фонду — еще 285,2 млн долларов.

Украина теряет резервы, но НБУ одновременно увеличивает долю кэша

На фоне общего сокращения резервов произошло заметное изменение их структуры.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, объем наличных, депозитов и средств на счетах НБУ вырос до исторического максимума — около $26 млрд, или примерно на 28% в месяц.

В то же время портфель ценных бумаг сократился на 31,8% — до $18,59 млрд. Это самый низкий показатель с апреля 2023 года.

По мнению аналитика, такое изменение может свидетельствовать о стремлении НБУ иметь больший объем максимально ликвидной валюты в условиях роста неопределенности по поводу будущих поступлений.

Шевчишин связывает это, прежде всего, с нарушением ритмичности международной финансовой помощи. По его оценке, если внешнее финансирование и дальше будет поступать неравномерно, нагрузка на валютные резервы и НБУ будет расти.

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НБУ может столкнуться с рекордной нагрузкой на резервы

Наибольший риск для международных резервов связан не столько с их текущим объемом, сколько с перспективой стабильности внешнего финансирования.

Шевчишин считает, что ситуация с международной помощью может ухудшиться: в частности МВФ может взять паузу в финансировании, а Европейский Союз — сократить объемы поддержки. В таком случае НБУ придется компенсировать дефицит валюты более крупными интервенциями.

Именно этим аналитик объясняет накопление более ликвидной части резервов. При таком сценарии регулятору требуется достаточный запас валюты для поддержания валютного рынка и финансирования критического импорта.

В то же время Шевчишин считает, что Украине уже сейчас следует договариваться с международными партнерами о дополнительных программах финансирования, чтобы уменьшить риски для резервов.

Несмотря на сокращение, нынешний объем международных резервов остается значительным: по оценке НБУ он покрывает около четырех месяцев будущего импорта. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от двух ключевых факторов — объемов внешней помощи и масштабов валютных интервенций регулятора.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+23
TAN72
TAN72
7 сентября 2026, 19:40
#
Перспектива ясна, как только так сразу
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 сентября 2026, 21:26
#
Так для чого банк так триває цей курс, можна опустити до 47−50, стане відразу легше))
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