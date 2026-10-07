Венгрия хочет ввести налог на богатство с 2027 года

Правительство Венгрии намерено ввести налог на богатство для физических лиц, активы которых превышают 1 млрд форинтов ($3,1 млн), заявил во вторник премьер-министр Петер Мадяр.

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Что известно о налоге

Введение такого налога входило в предвыборные обещания его партии «Тиса», которая на апрельских выборах победила партию «Фидес» Виктора Орбана, руководившую страной 16 лет.

Новое правительство столкнулось с дефицитом бюджета, прогнозируемого в этом году на уровне 7,5% от ВВП. Мадяр пообещал сократить его до 3% к 2030 году, чтобы обеспечить соответствие Венгрии критериям для стран, претендующих на вступление в еврозону.

Предполагается, что с января 2027 года лица с состоянием более 1 млрд форинтов будут ежегодно платить налог в размере 1% на активы, превышающие этот порог. Активы более 100 млрд будут облагаться налогом по ставке 1,5%, сообщил Мадяр в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

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Налог будет распространяться на все виды активов, включая недвижимость, инвестиции, доли в компаниях и активы за пределами Венгрии.

Мадяр не отметил, какую сумму новый сбор может принести государству. Ожидается, что правительство представит проект бюджета на 2027 год, а также дорожную карту по переходу на евро позже в октябре.

Предложения по налогу в скором времени будут опубликованы на сайте правительства для общественного обсуждения, отметил премьер-министр. Затем их должен одобрить парламент, в котором у партии Мадяра есть большинство.

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Напомним

В июне премьер Венгрии Петер Мадяр заявлял, что налог на богатство может приносить в бюджет от 300 до 600 млрд форинтов ежегодно и его хотят ввести с 2027 года.