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7 октября 2026, 15:37 Читати українською

Венгрия хочет ввести налог на богатство с 2027 года

Правительство Венгрии намерено ввести налог на богатство для физических лиц, активы которых превышают 1 млрд форинтов ($3,1 млн), заявил во вторник премьер-министр Петер Мадяр.

Правительство Венгрии намерено ввести налог на богатство для физических лиц, активы которых превышают 1 млрд форинтов ($3,1 млн), заявил во вторник премьер-министр Петер Мадяр.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно о налогеВведение такого налога входило в предвыборные обещания его партии «Тиса», которая на апрельских выборах победила партию «Фидес» Виктора Орбана, руководившую страной 16 лет.
Правительство Венгрии намерено ввести налог на богатство для физических лиц, активы которых превышают 1 млрд форинтов ($3,1 млн).
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о налоге

Введение такого налога входило в предвыборные обещания его партии «Тиса», которая на апрельских выборах победила партию «Фидес» Виктора Орбана, руководившую страной 16 лет.

Новое правительство столкнулось с дефицитом бюджета, прогнозируемого в этом году на уровне 7,5% от ВВП. Мадяр пообещал сократить его до 3% к 2030 году, чтобы обеспечить соответствие Венгрии критериям для стран, претендующих на вступление в еврозону.

Предполагается, что с января 2027 года лица с состоянием более 1 млрд форинтов будут ежегодно платить налог в размере 1% на активы, превышающие этот порог. Активы более 100 млрд будут облагаться налогом по ставке 1,5%, сообщил Мадяр в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

Читайте: В Венгрии хотят ввести новый «налог на богатство»

Налог будет распространяться на все виды активов, включая недвижимость, инвестиции, доли в компаниях и активы за пределами Венгрии.

Мадяр не отметил, какую сумму новый сбор может принести государству. Ожидается, что правительство представит проект бюджета на 2027 год, а также дорожную карту по переходу на евро позже в октябре.

Предложения по налогу в скором времени будут опубликованы на сайте правительства для общественного обсуждения, отметил премьер-министр. Затем их должен одобрить парламент, в котором у партии Мадяра есть большинство.

Читайте: Европа готовит новые налоги — под ударом богатство, наследие и капитал

Напомним

В июне премьер Венгрии Петер Мадяр заявлял, что налог на богатство может приносить в бюджет от 300 до 600 млрд форинтов ежегодно и его хотят ввести с 2027 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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