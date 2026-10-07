Новый транш помощи: Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро на оборону

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, сообщил 7 октября премьер-министр Сергей Корецкий.

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

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Что известно

С учетом нового транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по этой программе, составил около €13 млрд.

Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами о поступлении остального предусмотренного программой финансирования, подчеркнул премьер.

Корецкий поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины.

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Что такое Ukraine Support Loan?

Ukraine Support Loan (USL) — программа ЕС на 2026−2027 годы с общим финансированием до €90 млрд. €60 млрд из этой суммы предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, в частности закупку дронов, еще €30 млрд — на бюджетную поддержку через макрофинансовую помощь и Ukraine Facility.

Ссуду планируют погашать за счет будущих репараций от россии. Первый транш в €3,2 млрд. Украина получила в июне 2026 года. Последующие выплаты связаны с выполнением определенных реформ и антикоррупционных условий.

18 сентября ЕС выделил Украине €3,3 млрд на закупку ракет и дронов в рамках Ukraine Support Loan.