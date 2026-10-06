Nasdaq обновил рекорд закрытия: Nvidia, Microsoft, Meta и Tesla резко выросли

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite 5 октября обновил исторический рекорд закрытия , поднявшись на 1,05% — до 27 477,31 пункта . В течение сессии индекс также установил внутридневный максимум на уровне 27544,07 пункта.

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Основной вклад в рост внесли крупные технологические компании. Акции Nvidia подорожали на 2,1%, до рекордного уровня, а рыночная капитализация производителя чипов достигла около $5,76 трлн. Microsoft прибавила около 1,5% .

Заметно выросли также Meta Platforms — примерно на 1,9%, и Tesla — на 2,2%. Именно подъем крупнейших технологичных компаний стал одним из ключевых факторов нового рекорда Nasdaq.

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Ожидания ФРС подталкивают рост



Инвесторы также отреагировали на ослабление ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США в октябре. После слабее прогноза данных о занятости вероятность такого шага оценивалась примерно в 24% по сравнению с 70% неделей ранее. Дополнительную поддержку рынку оказали более низкие цены на нефть и ожидания корпоративной отчетности за третий квартал.

Другие ключевые индексы также завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,66%, до 7 773,95 пункта, а Dow Jones — на 0,18%, до 51 267,90 пункта .

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