Элитная недвижимость Лондона приближается к новому антирекорду: что происходит с ценами

Цены на элитную недвижимость в Лондоне обвалились приблизительно на 27% от пика 2014 года. С учетом инфляции реальное падение превысило 49%, свидетельствует индекс Prime London от Savills. Об этом сообщает Bloomberg.
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Если цены будут оставаться на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, в первые месяцы 2027 реальная стоимость элитного жилья может сократиться вдвое по сравнению с пиком 2014 года.
Аналитики Savills не ожидают возобновления номинального роста цен раньше 2028 года. По словам руководителя исследований жилищного рынка компании Лучиана Кука, быстрому восстановлению мешает недостаточное количество экономических стимулов, а также высокий гербовый сбор.
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Почему элитное жилье Лондона дешевеет
Продолжительный спад начался после налоговых изменений 2014 года, существенно увеличили расходы на операции с самой дорогой недвижимостью. Впоследствии дополнительное собрание ввели для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и покупающих недвижимость через компании.
Дополнительное давление создали Brexit, пандемия, повышение налогов на состоятельных владельцев и опасения сохранения Лондоном статуса центра для самых богатых людей мира.
Для американских покупателей падение еще более ощутимо из-за изменения курса фунта: в долларовом выражении номинальное снижение составляет около 40%, а с учетом инфляции в США — около 58%.
Масштаб падения также показывают отдельные соглашения. К примеру, квартира в Kensington недавно была продана примерно за £10 млн — почти вдвое дешевле, чем в 2007 году.
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