Элитная недвижимость Лондона приближается к новому антирекорду: что происходит с ценами

Цены на элитную недвижимость в Лондоне обвалились приблизительно на 27% от пика 2014 года. С учетом инфляции реальное падение превысило 49%, свидетельствует индекс Prime London от Savills. Об этом сообщает Bloomberg.

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Если цены будут оставаться на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, в первые месяцы 2027 реальная стоимость элитного жилья может сократиться вдвое по сравнению с пиком 2014 года.

Аналитики Savills не ожидают возобновления номинального роста цен раньше 2028 года. По словам руководителя исследований жилищного рынка компании Лучиана Кука, быстрому восстановлению мешает недостаточное количество экономических стимулов, а также высокий гербовый сбор.

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