Уставшие люди чаще доверяют ИИ: ученые обнаружили неожиданную причину

Цифровая эпоха и напряженный ритм жизни могут вынуждать людей чаще искать оценку и поддержку в искусственном интеллекте. Издание PsyPost цитирует исследование по этой теме Университета Сунь Ятсена.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ученые установили, что сбитый режим сна и связанная с ним усталость усиливают тревогу из-за возможной оценки со стороны других людей. В таком состоянии люди чаще выбирают ИИ вместо человека, когда нужно оценить их внешность, резюме или другие личные характеристики.

Читайте также: Греческий замороженный йогурт повлек за собой ажиотаж в Гонконге: люди стоят в очередях часами

Объективный и беспристрастный

В одном из экспериментов 80% участников избрали ИИ в качестве оценщика. Исследователи считают, что причина — в восприятии алгоритма более объективного и менее склонного к личному осуждению.

В то же время авторы отмечают, что исследования проводились преимущественно на смоделированных ситуациях, поэтому его результаты не означают, что все уставшие люди автоматически начинают больше доверять ИИ.

Как мы писали: Анатомия нового биткоина суперцикла: почему этот бычий рынок сломает все старые правила