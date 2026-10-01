456 реакторов и 9,6 ГВт: в Юте планируют ядерный комплекс для AI

Американская компания Valar Atomics предложила построить в штате Юта 456 малых ядерных реакторов для питания большого дата-центра с искусственным интеллектом. Реакторы должны производить 9,6 ГВт электроэнергии, что более чем в два раза превышает среднюю генерацию всего штата. Проект еще не одобрен — его заявку рассматривает федеральное Бюро управления земельными ресурсами США. Об этом пишет Interesting Engineering.

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Компания Valar Atomics хочет реализовать Project Beehive вблизи города Прайс в штате Юта. Комплекс планируют разместить примерно на 9000 акров государственных и федеральных земель.

В проекте — 456 малых газоохлаждаемых ядерных реакторов. По оценке компании, они должны производить 9,6 ГВт электроэнергии. Средний объем генерации всей Юты составляет 4 ГВт, а летом пиковый спрос на электроэнергию достигает почти 10 ГВт.

Электроэнергию планируется использовать для крупного дата-центра с искусственным интеллектом. Также комплекс должен включать в себя производство ядерного топлива и хранение ядерных отходов на месте.

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Реакторы планируют охлаждать гелием вместо традиционной воды. По словам представителей компании, такая технология требует меньше воды. Для реакторов будут использовать топливо TRISO с керамическим и углеродным покрытием. В источнике говорится, что оно рассчитано на выдерживание высоких температур без плавления и имеет пассивные механизмы безопасности.

Для проекта уже согласована аренда части государственной земли. 17 сентября администрация земельных ресурсов штата Юта единогласно одобрила аренду 640 акров. В то же время заявка на федеральные земли еще находится на рассмотрении Бюро управления земельными ресурсами США (BLM).

Если BLM сочтет заявку полной, ведомство опубликует сообщение о дальнейших действиях с землей. После этого начнется оценка влияния проекта на окружающую среду в соответствии с Национальным законом об экологической политике США. Перед окончательным решением об аренде федеральных земель общественность сможет оставить свои комментарии.

Местные активисты выступают против быстрого продвижения проекта. Представитель Southern Utah Wilderness Alliance Нил Кларк заявил об озабоченности тем, что федеральные и штатные органы продвигают масштабный проект на государственных землях.

Критики проекта также ставят под вопрос распределение экономической выгоды. Они считают, что местные жители будут нести долгосрочные риски, связанные с ядерной безопасностью, в то время как большая часть финансовой выгоды достанется технологическим компаниям из других штатов.

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Valar Atomics ранее продемонстрировала работу своего микрореактора Ward 250 в пустыне Юты примерно в 30 милях от будущего Project Beehive. В июне реактор впервые достиг критичности. Во время демонстрации 1 июля компания использовала производимую им электроэнергию для питания одного микрочипа Nvidia.

По данным NPR, строительные работы, не связанные с ядерными объектами, могут начаться уже в конце этого года. Первые реакторы должны заработать в 2028 году.