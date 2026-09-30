Эксперт объяснил, почему россии будет сложно устроить полный интернет-блекаут в Украине

россия пытается атаковать украинскую цифровую инфраструктуру, в частности дата-центры, однако полный интернет-блекаут в результате таких ударов пока маловероятен. Такое мнение высказал директор Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Денисенко.

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Чего добивается рф

По его словам, россия стремится создать условия для прекращения телекоммуникационных услуг в Украине и использует для этого не только кибератаки, но и физические удары по соответствующей инфраструктуре.

«Россияне хотят создать блекаут в разрезе полного прекращения телекоммуникационных услуг. Это элемент кибервойны. Они используют в том числе физические атаки на нашу инфраструктуру, уничтожение дата-центров. В то же время ситуация, которая сейчас сложилась, не критическая», — сказал Денисенко.

Эксперт пояснил, что устойчивость украинской цифровой инфраструктуры обеспечивает большое количество дата-центров и интернет-провайдеров, а также сети мобильных операторов. Поэтому точечные поражения отдельных объектов не должны привести к масштабному прекращению доступа в интернет.

«У нас достаточно большое количество дата-центров, большое количество провайдеров соответственно связь поддерживается. Точечные попадания в дата-центры большого вреда для коммуникаций, для интернета наших граждан не принесут», — отметил он.

Будет ли доступ?

Денисенко добавил, что даже при перебоях в работе отдельных провайдеров пользователи могут иметь доступ к сети через мобильных операторов.

Кроме того, крупные провайдеры и операторы не концентрируют все оборудование в одном месте, а часть их инфраструктуры может быть размещена за границей. По оценке эксперта, благодаря такой распределенной системе украинцы не должны столкнуться с продолжительным масштабным отсутствием интернета.

Для понижения рисков используют и меры физической защиты дата-центров. В частности, речь идет об укреплении объектов, переносе части инфраструктуры под землю, а также ограничении информации о местах ее расположения. Еще одним механизмом защиты является резервирование данных и создание так называемых зеркальных дата-центров.

«Один сгорает — информация в другом остается», — объяснил Денисенко принцип работы такой системы.

Он отметил, что украинские компании хранят и обрабатывают информацию не только в Украине. Для этого используются дата-центры в разных странах Европы и мира. Государственные органы также могут размещать информацию за границей. По словам Денисенко, в таких случаях выбираются дата-центры с соответствующими параметрами кибербезопасности и физической защиты.

В то же время эксперт не исключает риска диверсий против цифровой инфраструктуры за пределами Украины. Однако установить, где хранится информация конкретной украинской компании или учреждения, сложно, особенно учитывая ее размещение в разных странах.