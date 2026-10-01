Площадка дата-центра «Парковая» испытала критические повреждения после ударов рф и полностью прекратила свою работу. Об этом сообщили в компании.
Дата-центр Парковый прекратил работу из-за обстрелов рф
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Что известно
«В результате серии ударов со стороны рф по состоянию
Данные клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС.
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Напомним
Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. Из-за удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов. Впоследствии стало известно, что дата-центр Cosmonova в Киеве приостановил работу.
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