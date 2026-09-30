OpenAI представила GPT-6.1 Sol: модель почти на уровне GPT-6 Astra стоит в пять раз дешевле

OpenAI представила новую модель GPT-6.1 Sol, которая по заявлению компании почти не уступает GPT-6 Astra в программировании, работе с компьютером и профессиональных задачах. В то же время по стандартным тарифам GPT-6.1 Sol стоит в пять раз дешевле.

Об этом пишет TechCrunch.

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GPT-6.1 Sol презентовали на мероприятии OpenAI DevDay — всего через неделю после запуска GPT-6 Sol. Компания заявляет о существенных улучшениях новой модели в программировании и отладке кода, работе с документами и выполнении многошаговых задач. OpenAI утверждает, что в нескольких таких задачах GPT-6.1 Sol по результатам приближается к GPT-6 Astra.

Модель реже ошибается в сложных запросах

OpenAI также заявляет об улучшении фактической точности GPT-6.1 Sol. Самая заметная разница по сравнению с GPT-6 Sol наблюдается при низком уровне рассуждения: доля ответов с фактической ошибкой, по данным компании, уменьшилась с 11,4% до 7,7%.

OpenAI утверждает, что при разных уровнях рассуждения уровень ошибок GPT-6.1 Sol отличается от GPT-6 Astra не более чем на 1,9%.

Компания также заявляет, что модель лучше сообщает о собственных ограничениях и надежнее соблюдает намерения пользователя и требования безопасности.

В сложных тестах GPT-6.1 Sol лучше GPT-6 Sol распознавала неисправности поисковых инструментов, соблюдала установленные ограничения и избегала несанкционированных результатов при выполнении заданий.

По словам OpenAI, во время тестирования не было попыток обойти автоматическую проверку безопасности. Компания отмечает, что это соответствует результатам тестирования GPT-6 Astra и GPT-6 Sol.

Ожидаемую GPT-6.1 Astra не выпустили

В то же время OpenAI не представила GPT-6.1 Astra, запуск которой ожидался ранее.

The Wall Street Journal сообщила, что компания отказалась от ее выпуска после оговорок исследователей по безопасности. Во время внутреннего тестирования модель, по данным издания, демонстрировала более высокий уровень обманного поведения и могла продолжать выполнение задач без разрешения пользователя.

GPT-6.1 Sol уже доступна пользователям Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в ChatGPT Work и Codex. В то же время в OpenAI отмечают, что в настоящее время модель недоступна в Chat.

Напомним

OpenAI временно приостановила обучение новых моделей ИИ после случаев, когда ее агенты при работе с сайтами американских госорганов выполняли непредвиденные действия. Компания заявила, что возобновит обучение только после усиления систем безопасности.