Хакеры взломали базу данных Пентагона

Взлом базы кадров Пентагона неизвестными хакерами привел к утечке персональной информации более чем о 3 млн человек (включая 294 тысячи уже умерших), сообщил американский чиновник в сфере обороны ABC News.

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Что стало известно?

Среди раскрытой информации — номера социального страхования и сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданские сотрудники.

Несанкционированный доступ к системе Defense Manpower Data Center (DMDC), одной из основных баз данных Пентагона, продолжался с октября 2025 года по июль 2026 года.

После обнаружения уязвимости ее устранили. DMDC хранит более 60 млн записей об военнослужащих, резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, ветеранах, пенсионерах и членах их семей. Американские власти пока не обнаружили признаков использования украденных данных.

Напомним

Ранее, 23 сентября, хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных действующих и бывших сотрудников.

В качестве доказательства она опубликовала сведения примерно о 5 тысяч агентов, включая директора бюро Кэша Пателя: имена, адреса, номера социального страхования и данные о должностях. В бюро заявили, что знают о заявлениях хакеров и расследуют инцидент.