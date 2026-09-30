Защита интернета и связи: Кабмин выделил 518 млн грн на резервные дата-центры для госорганов

Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий 29 сентября.

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На что пойдут деньги

Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных площадок, облачной инфраструктуры, а также закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.

Ожидается, что это позволит быстрее возобновлять работу государственных систем и сервисов в случае их повреждения из-за обстрелов или кибератак.

«Должны быть готовы к разным сценариям, в частности к худшим», — отметил Корецкий.

Напомним

Как писал «Минфин», 24 сентября после российской атаки на Киев украинские провайдеры и хостинг-компании сообщили о повреждениях сетевого оборудования, дата-центров и магистральной инфраструктуры.

Позже премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что из-за российских ударов по дата-центрам в Украине сохраняется постоянная угроза потери интернета, поэтому государство готовится к самому сложному сценарию.