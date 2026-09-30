Тарифы «Киевстара» изменятся с 8 октября: что нужно знать абонентам

Для части абонентов «Киевстара» с 8 октября изменится стоимость тарифов. Оператор связывает пересмотр цен с ростом затрат на обслуживание и восстановление сети. В то же время, клиентам обещают дополнительные предложения, а о новых условиях их заранее предупредят SMS.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Киевстар».

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С 8 октября 2026 г. часть абонентов «Киевстара» будет пользоваться тарифами по новой стоимости. Компания отмечает, что клиентам, которых коснутся изменения, заранее сообщат о новых условиях в SMS.

Пересмотр стоимости оператор объясняет ростом затрат на поддержку и восстановление сети. В частности, подорожали горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи. Кроме того, в условиях полномасштабной войны для стабильной работы сети нужны дополнительные ресурсы, а логистика стала более сложной.

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Отдельно «Киевстар» отмечает инвестиции в энергостойкость сети. Компания усиливает резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением.

Наряду с обновлением тарифов абонентам будут доступны дополнительные предложения. Персональные варианты для своего номера можно посмотреть в приложении «Мой Киевстар».

Если новые условия тарифа не подходят, абонент может выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Детальнее об изменениях можно узнать по номеру 477*9, на сайте «Киевстар» или в приложении «Мой Киевстар».