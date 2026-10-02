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2 октября 2026, 11:00 Читати українською

«Под покровом»: НБУ ввел в обращение серебряную монету в честь защитников Украины

Ко Дню защитников и защитниц Украины Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Под покровом». На ней объединили образы казака-защитника, украинки-хранительницы, традиционных и современных жилищ и Деревья жизни — символа тяготения рода и жизненной силы.

Ко Дню защитников и защитниц Украины Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Под покровом».
НБУ представил новую серебряную монету
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Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «Под покровом», посвященную защитникам и защитницам Украины. Ее номинал — 10 гривен, масса — 31,1 грамма, а тираж составляет до 10 тысяч штук.

На реверсе изобразили казака со щитом и саблей и украинку-хранительницу с соколом в руках. Казак символизирует мужество и готовность защищать родную землю, а женщина — семью, традиции и духовное наследие. Сокол в композиции олицетворяет волю, решительность и защиту.

В центре разместили дома разных эпох — от традиционного украинского дома до современных многоэтажек. Мужская и женская фигуры окутывают композицию стилизованной тканью с пиксельным камуфляжным узором, будто скрывая ее от врага. Общая композиция ассоциативно напоминает трезубец и одновременно отражает семантику Дерева жизни.

Берегиня как духовный щит

На аверсе изображен сакральный образ Берегини — Деревья жизни. В НБУ отмечают, что это давний символ украинской духовной традиции, олицетворяющий тягость рода, единство поколений и жизненную силу.

Образ Берегини напоминает ангела с расправленными крыльями и символизирует Покров — «невидимый духовный щит над теми, кто держит реальный щит», говорится в описании НБУ.

Художница монеты — Александра Кучинская. Скульпторы — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Где купить монету

Под покровом можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Национальный банк советует следить на сайтах магазина и банков-дистрибьюторов.

Напомним

НБУ ввел в обращение новую серебряную памятную монету номиналом 10 гривен — «Красная рута — голос поколений», посвященную Владимиру Ивасюку и его легендарной песне. Монету изготовили из серебра 925 пробы, ее масса — 31,1 грамма, а тираж составляет до 10 тысяч штук. На аверсе изобразили стилизованный портрет Ивасюка за пианино, Карпаты, реку в форме скрипки, цветок красной руты и силуэт девушки.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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