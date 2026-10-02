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2 октября 2026, 10:30 Читати українською

Минус 50 млрд доходов и более 20 % расходов на обслуживание долга: ситуация с бюджетом ухудшается

За январь-сентябрь 2026 г. общий фонд государственного бюджета недополучил 49,5 млрд грн доходов от плана. Около двух третей этой суммы, 32 млрд грн, не поступили именно в августе и сентябре. Основная причина — постоянные российские удары по бизнесу. Такие оперативные данные приводит глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

За январь-сентябрь 2026 г.
Из-за ударов со стороны РФ госбюджет Украины недополучил 49,5 млрд грн за девять месяцев, заявила Роксолана Пидласа
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В общей сложности за девять месяцев в общий фонд поступило 1,9 трлн грн доходов без учета международных грантов.

Больше всего не выполнен план по основным бюджетообразующим налогам. Импортного НДС поступило на 35,7 млрд грн меньше, чем планировалось; НДС с произведенных в Украине товаров — на 32,9 млрд грн меньше. Внутренний акциз недовыполнен на 19,1 млрд грн; дивиденды и часть чистой прибыли государственных компаний — на 10,8 млрд грн.

«В целом наибольшие налоги и сборы не исполнены на 99 млрд грн. Но справедливо отметить, что есть и перевыполнение по доходам. К примеру, налога на прибыль предприятий поступило на 29 млрд грн больше, чем планировалось. Это отчасти балансирует недополучение других налогов в общей картинке», — отметила Подласа.

Для финансирования расходов общего фонда с начала года использовано около $22 млрд грн международной помощи. Еще 350,6 млрд грн поступило от размещения ОВГЗ, из них около 19 млрд грн в сентябре.

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Наибольшей статьей расходов общего фонда остается оборона: 2 трлн грн, или 61,3% всех расходов. На погашение государственного долга направлено 427,9 млрд грн, на его обслуживание 275,2 млрд грн. Социальная защита и поддержка ветеранов получили 342,6 млрд грн, программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 144 млрд грн, зарплата учителей — 116,7 млрд грн, базовая и дополнительные дотации местным бюджетам — 48,5 млрд грн.

«До получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, а это $4,26 млрд, ситуация с бюджетом будет оставаться критической. Поэтому Верховной Раде необходимо принять все законы, от которых зависит получение этих средств. Надеюсь, что пленарная неделя, которая начинается 12 октября, будет продуктивной», — подчеркнула председатель бюджетного комитета.

Напомним, с начала сентября Кабмин уже одобрил и передал Раде восемь законопроектов, необходимых для привлечения внешнего финансирования и покрытия дефицита госбюджета.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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