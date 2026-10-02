Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные — 3−4 октября. Доллар США подорожал на 15 копеек, тогда как евро подешевел на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар растет, евро падает: курс НБУ на выходные
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Официальный курс валют
На 3−4 октября НБУ установил:
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1 доллар США — 44,98 грн;
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1 евро — 50,53 грн.
Для сравнения, 2 октября официальный курс доллара составил 44,83 грн, а евро — 50,70 грн.
Таким образом, за сутки гривна ослабла к доллару на 0,15 грн, но укрепилась к евро на 0,17 грн.
Источник: Минфин
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