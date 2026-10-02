Германия почти на 80% сокращает помощь искателям убежища: что изменится

Германия планирует резко сократить финансирование независимых консультаций для просящих убежища. Об этом сообщает Ausnews. В проекте федерального бюджета на 2027 год на эту программу предусмотрено 5 млн. евро вместо 24,5 млн. евро в бюджете 2026 года — почти на 80% меньше. В то же время, проект бюджета еще должен пройти рассмотрение и утверждение Бундестагом.

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На фоне общих расходов Германии это сравнительно небольшая сумма. Однако для самих искателей убежища сокращение может иметь гораздо более ощутимые последствия.

С 2023 года независимые организации — благотворительные и церковные объединения, а также специализированные структуры — бесплатно помогают людям разобраться в процедуре получения убежища. Их главная особенность — независимость от Федерального ведомства по миграции и беженцев (BAMF), которое одновременно рассматривает заявления и принимает решение о предоставлении убежища.

При предложенном уровне финансирования независимую помощь планируют существенно сузить, оставив ее, прежде всего, для особо уязвимых людей. Для большинства других искателей убежища основным источником консультаций станет BAMF. Такое изменение критикуют представители организаций, работающих с мигрантами.

Почему это важно для соискателей убежища

Во время процедуры человеку нужно четко объяснить, почему он нуждается в защите. Речь идет, в частности, о преследовании, войне, насилии или других обстоятельствах. Независимые консультанты помогают разобраться в процедуре, подготовиться к собеседованию и понять, какие факты могут быть важны для дела.

В 2024 году услугами независимых консультаций воспользовалось около 71 тысячи человек в 189 консультационных центрах по всей Германии.

Критики сокращения считают, что уменьшение финансирования может привести к закрытию части консультационных центров и сделать профессиональную помощь недоступной для большого количества людей. По оценке благотворительной организации Der Paritätische, 5 млн евро могут обеспечить консультации преимущественно для особо уязвимых категорий.

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При этом правительство отмечает, что искатели убежища и дальше смогут получать информацию о своих правах через государственные структуры. Дискуссия о финансировании программы продолжается, а окончательное решение будет зависеть от парламентского рассмотрения бюджета на 2027 год.



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