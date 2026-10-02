Украина получила от Евросоюза 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Деньги поступили после того, как Украина выполнила 10 условий в сфере энергетики, банков, аграрной политики, транспорта и других отраслях.
Украина получила €2,9 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility
Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.
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Украина получила 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, это часть уже предусмотренного финансирования программы. Чтобы получить средства, Украина выполнила 10 условий в течение первого и второго кварталов 2026, а также предварительные обязательства. Три из них удалось выполнить досрочно.
Условия касались, в частности, банковского сектора, энергетики, аграрной политики и транспорта.
Зеленский назвал выплату «очень своевременной поддержкой». По его словам, она поможет сохранить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить обороноспособность.
Корецкий отметил, что эти средства особенно важны в условиях сложной ситуации с государственными финансами. Они обеспечат ключевые расходы и направят больше собственных ресурсов на оборону.
В то же время, потребность Украины во внешнем финансировании остается высокой. По словам премьера, правительство ускоряет принятие необходимых решений и работает с Верховной Радой над законопроектами, необходимыми для дальнейшего получения финансирования.
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