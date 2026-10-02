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2 октября 2026, 14:50 Читати українською

Украина получила €2,9 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила от Евросоюза 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Деньги поступили после того, как Украина выполнила 10 условий в сфере энергетики, банков, аграрной политики, транспорта и других отраслях.

Украина получила от Евросоюза 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
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Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

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Украина получила 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, это часть уже предусмотренного финансирования программы. Чтобы получить средства, Украина выполнила 10 условий в течение первого и второго кварталов 2026, а также предварительные обязательства. Три из них удалось выполнить досрочно.

Условия касались, в частности, банковского сектора, энергетики, аграрной политики и транспорта.

Зеленский назвал выплату «очень своевременной поддержкой». По его словам, она поможет сохранить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить обороноспособность.

Корецкий отметил, что эти средства особенно важны в условиях сложной ситуации с государственными финансами. Они обеспечат ключевые расходы и направят больше собственных ресурсов на оборону.

В то же время, потребность Украины во внешнем финансировании остается высокой. По словам премьера, правительство ускоряет принятие необходимых решений и работает с Верховной Радой над законопроектами, необходимыми для дальнейшего получения финансирования.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
w33
w33
2 октября 2026, 15:34
#
Гроші є і будуть
+
+88
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
2 октября 2026, 16:30
#
Продовжили агонію помираючого ((. це як чергова доза для наркомана — хоче недалеко від правди ((
+
0
nitrous2000
nitrous2000
2 октября 2026, 16:40
#
Це та яка з 2022 року?
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