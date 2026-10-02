День учителя 2026: сколько получают работники сферы образования в Украине

Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. В этом году профессиональный праздник приходится на период значительных изменений в отрасли, в частности, в уровне зарплатных предложений.

В 2026 году оклады педагогов были повышены на 50 %

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным МОН, с 1 января 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%, а с 1 сентября 2026 года произошло повышение еще на 20%. То есть в целом повышение в 2026 году в отрасли составило 50% по сравнению с прошлым годом.

OLX Работа проанализировала показатели медианных зарплат в сфере образования и исследовала, заметны ли уже нынешние изменения на платформе. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов по вакансиям учителя/преподавателя, репетитора и воспитателя. Динамика изменений по Украине с 2024 года

Динамика изменений по Украине с 2024 года

В целом за 2 года динамика положительна: по Украине медианный показатель вырос для всех трех должностей.

Учитель / преподаватель: в 2025 году медианная зарплата выросла на +3% до 15,5 тыс. грн, а в 2026 — еще на +29%, до 20 тыс. грн.

Репетитор: в 2025 году +30% до 19,5 тыс. грн, а в 2026 — на +3% до 20 тыс. грн

Воспитатель: в 2025 году наблюдали +23% до 16 тыс. грн, а в 2026 — на +16% до 18,5 тыс. грн

Таким образом, за 2 года рост медианной оплаты труда составил +32% на вакансию учителя/преподавателя, +33% на репетитора и +39% на воспитателя. Впрочем, следует учитывать, что кроме основной ставки работник в сфере образования может получать надбавки и доплаты (например, за дополнительную нагрузку), поэтому конечный уровень зарплаты будет отличаться.

«Пока мы уже видим заметный рост зарплатных предложений в сфере образования. В то же время важно понимать, что в государственных учебных заведениях сюда могут добавляться доплаты и надбавки за престижность, выслугу лет, классное руководство. С учетом нововведений с 1 сентября ожидаем, что зарплаты педагогов вырастут, и это очень позитивно, учитывая значение образования и нехватку специалистов», — комментирует руководитель направления OLX Мария Абдуллина.

Как изменилась зарплата за год по областям

На должность учителя/преподавателя заметные изменения произошли в Днепропетровской и Одесской областях: медианная зарплата за год стала выше на +33%, до 17 тыс. грн и 20 тыс. грн соответственно. В Киевской зафиксировали рост на 19%

Что касается профессии воспитателя, наибольший рост фиксировали в Харьковской области (+27% до 17,5 тыс. грн), Киевской (+13% до 22,5 тыс. грн) и Одесской (+7% до 16 тыс. грн).

Поэтому в целом на рынке труда мы видим положительную зарплатную динамику в области образования. Нынешние изменения в оплате труда заметны не только на уровне государственных решений, но и в предложениях работодателей. Учитывая определенный дефицит кадров, затронутый и сферой образования, уровень заработной платы становится одним из ключевых факторов удержания текущих работников и привлечения новых.