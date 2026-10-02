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2 октября 2026, 13:51 Читати українською

Индекс доллара поднялся до 17-месячного максимума: что происходит на валютном рынке

Индекс доллара США 2 октября держится около 17-месячного максимума и направляется к третьему недельному росту. По итогам недели индикатор может прибавить около 1%. Последний раз такую серию с трех недель рост доллар демонстрировал в мае 2025 года.

Индекс доллара США 2 октября держится около 17-месячного максимума и направляется к третьему недельному росту.
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Поддержку американской валюте обеспечил, прежде всего, скачок доходности гособлигаций США на фоне глобальной распродажи долговых бумаг. Доходность 10-летних Treasuries 1 октября поднималась до 5,344% — самого высокого уровня с 2002 года. Высокие ставки по американским бумагам делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов.


Франция ослабила евро


Дополнительным фактором стала слабость евро. Единая валюта на этой неделе теряет около 1,17% на фоне роста опасений по поводу финансовой ситуации Франции. Доходность 10-летних французских гособлигаций поднялась до максимума с 2002 года, а разница с немецкими бундами выросла примерно до уровня, которого не было из долгового кризиса еврозоны 2011 года.

В то же время рынок пересмотрел ожидания следующего шага Федеральной резервной системы. После слабее прогноза инфляционных данных и заявлений представителей ФРС трейдеры значительно снизили ставки на повышение ставки уже в октябре. По данным, приведенным Reuters, вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений, выросла до около 76% по сравнению с 29% неделей ранее. Goldman Sachs также перенес прогноз последующего повышения ставки с октября на декабрь.

Это, однако, не означает, что рынок отказался от ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС. В сентябре центробанк уже поднял ставку, а инвесторы продолжают следить за новыми экономическими данными.


Читайте также: Доллар тестирует 45,50, евро идет до 52: как глобальный шторм переписывает курс гривны

Рынки ждут отчета по труду в США

Ключевым событием 2 октября должен стать отчет о занятости в США за сентябрь. Именно это может повлиять на оценки дальнейшей политики ФРС. По последним оценкам Reuters, рынок ожидал замедления прироста рабочих мест, в то время как уровень безработицы прогнозировали на уровне 4,1%.

Следовательно, нынешнее укрепление доллара объясняется не только ожиданиями ставок. На валюту одновременно оказывают давление слабость евро, резкий рост доходности американских облигаций, фискальные риски в Европе и геополитическая неопределенность.

Как мы писали, ФРС США и ЕЦБ подняли ставки: что будет с доходностью валютных депозитов и ОВГЗ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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