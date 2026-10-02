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2 октября 2026, 13:25 Читати українською

Украина получила от партнеров на €7,5 млрд меньше оружия, чем в прошлом году — Вышлинский

В первом полугодии 2026 года Украина получила непосредственно от партнеров на 7,5 млрд евро меньше вооружения, чем за тот же период прошлого года. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, у Украины не хватает средств на контракты, которые необходимо заключить и оплатить в ноябре-декабре, чтобы оружие поступило в начале 2027 года. Об этом он рассказал в эфире подкаста ЦЭС «Что с экономикой?».

В первом полугодии 2026 года Украина получила непосредственно от партнеров на 7,5 млрд евро меньше вооружения, чем за тот же период в прошлом году.
Глеб Вышлинский: Украине может не хватить средств на новые контракты на поставку оружия
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Украине не хватает средств на новые контракты

Проблема уже влияет на планирование оборонных закупок на следующий год. Контракты на оружие нужно заключать и оплачивать заранее — часть из них уже в ноябре-декабре.

«Мы исходили из определенных ожиданий относительно объемов прямой военной помощи, однако получили меньше», — сказал Вышлинский.

По данным Кильского института мировой экономики, на которые ссылается эксперт, в первом полугодии 2026 года Украина получила вооружение на €7,5 млрд меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Речь идет о физических поставках оружия, а не о финансовых средствах на его закупку.

Поэтому сейчас может не хватить средств на новые оборонные контракты, которые нужно заключить и предоплатить в конце этого года, чтобы оружие поступило украинским военным в первом квартале 2027-го.

Экономика терпит новые потери

Проблема с оружием возникла на фоне более широкой проблемы с украинскими финансами. Экономика страны в последние месяцы понесла новые потери из-за российских ударов по инфраструктуре, промышленности и логистике.

Больше всего, по словам Вышлинского, экономика сейчас страдает от ударов по портам, логистике и металлургии.

Россия начала бить не только по портовой инфраструктуре, но и судам, которые заходят в порты Большой Одессы. По данным Минагрополитики, сейчас Украина экспортирует около половины того объема продукции, который вывозила до российской блокады.

Трудности появились и в металлургии. Из-за российских атак остановили работу «Запорожсталь», «Каметсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог». Вышлинский также сообщил об ударе по одной из производственных площадок «Интерпайпа».

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Меньшая экономическая активность означает и меньшие налоговые поступления. По оценке правительства, потери бюджетных поступлений могут составить около 70 млрд. грн.

В то же время урожай, который Украина не может полностью экспортировать, никуда не исчез. Он остается в стране. Но если его не удастся продать и вывезти, это может создать проблемы уже в следующем сезоне: аграриям может не хватить возможностей для хранения продукции и средств на посевную.

Государство уже ограничивает часть расходов

Из-за нехватки денег государство уже ограничивает часть гражданских расходов, не относящихся к защищенным статьям бюджета.

По словам Вышлинского, прежде всего финансируются зарплаты бюджетников, пенсии, денежное обеспечение военных и необходимые оборонные расходы. Остальные расходы блокируют или согласовывают отдельно.

Если внешнее финансирование будет и дальше задерживаться, перечень сокращений может расшириться. Среди рисков Вышлинский называет, в частности, сокращение оборонных закупок.

Следующим вариантом, по его словам, могут стать задержки социальных выплат или эмиссия гривны, то есть финансирование дефицита за счет создания новых денег. Украина уже прибегала к этому в 2022 году, когда внешней помощи еще не хватало. Тогда инфляция составила 26%.

Однако, нынешняя ситуация отличается с начала полномасштабной войны: международные механизмы поддержки Украины уже существуют. Проблема состоит в том, чтобы Украина выполнила условия, необходимые для получения финансирования.

Одним из ключевых источников таких средств остается Европейский союз. Часть финансирования привязана к выполнению Украиной определенных реформ и законодательных обязательств.

Вышлинский оценивает объем средств, которые Украина должна получить до конца года по этим договоренностям, в $29 млрд. Для их поступления правительству и Верховной Раде необходимо выполнить ряд условий.

По словам экономиста, одновременно с падением экономической активности Украине необходимо обеспечивать военные нужды и выполнять условия, от которых зависит дальнейшая международная поддержка.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+38
Iryna777777
Iryna777777
2 октября 2026, 13:36
#
Стратегія «дайте нам гроші, бо будемо без грошей»
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+8
Romanenkas17
Romanenkas17
2 октября 2026, 14:17
#
Надіюсь це ознаки кінця війни, підписали б мир швидше, дай Бог!
+
+8
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
2 октября 2026, 14:32
#
Нет, это признаки того, что население будет меньше кушать. Заканчивать войну — для зеленского смерти подобно. Это же означает выборы, он превратится в «попередника», новое правительство вскроет всё воровство и коррупцию, чтобы обвить в поражении именно тех, кто разворовывал бюджеты, вместо создания и закупки оружия. И кто знает, на кого они в итоге выйдут… Интрига! Загадка!
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