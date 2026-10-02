Более 630 млн грн в разной валюте — БЭБ изъяло рекордную сумму наличных

Более 630 млн грн в разной валюте изъяло БЭБ во время обысков по делу о масштабной сети нелегальных обменников. Это рекордная сумма наличных, изымавшаяся бюро, сообщил его директор Александр Цивинский. По его словам, сеть годами работала в тени, а ежегодно через нее прокручивали десятки миллиардов гривен.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора разоблачило сеть нелегальных обменников, которая, по словам директора БЭБ Александра Цивинского, годами работала в тени. Ежегодно через нее прокручивали десятки миллиардов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли не только наличные деньги, но и телефоны, технику и черновую бухгалтерию. По словам Цивинского, это лишь то, что можно увидеть по результатам проводимых следственных действий.

Расследованию предшествовали месяцы аналитической работы, установление связей и работа детективов.

Цивинский также отметил, что БЭБ работает над этим направлением параллельно с аттестацией, сложным подбором персонала и в условиях критического кадрового дефицита.

«Схем много. Ресурс ограничен. Фокусируемся на тех, что создают самые критические риски для бюджета», — написал директор БЭБ.