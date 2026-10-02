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2 октября 2026, 13:04 Читати українською

РФ резко увеличивает военные расходы: сколько денег не хватает Украине

Народная депутат Галина Васильченко обратила внимание на резкое увеличение военных расходов россии и отметила потребность Украины в дальнейшей международной финансовой поддержке.

Народная депутат Галина Васильченко обратила внимание на резкое увеличение военных расходов россии и отметила потребность Украины в дальнейшей международной финансовой поддержке.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо ее словам, в проекте бюджета рф на 2027 год на «национальную оборону» предусмотрено 17,1 трлн рублей — на 27% больше, чем планировалось ранее.
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


По ее словам, в проекте бюджета рф на 2027 год на «национальную оборону» предусмотрено 17,1 трлн рублей — на 27% больше, чем планировалось ранее. В общей сложности в течение 2027−2029 годов Москва хочет направить на оборону около 50 трлн рублей. Reuters также оценивает планируемые расходы на 2027 год в $202,6 млрд.

На этом фоне Украина также увеличивает оборонные расходы. В проекте госбюджета-2027 общие расходы составляют около 7,27 трлн. грн., а на безопасность и оборону предусмотрено около 4,9 трлн. грн., или 67% всех расходов.


Когда потребности превышают поступление


В то же время, как отмечает Васильченко, потребности Украины превышают возможности бюджета. Она оценивает дополнительную потребность в финансировании сектора безопасности и обороны до конца 2026 года примерно в $27 млрд. Отдельно Reuters сообщал о том же размере общего финансового разрыва Украины на фоне роста военных расходов.

Депутат связывает дефицит средств с ростом потребностей армии, сокращением части материальной военной помощи от партнеров и последствиями российских ударов по украинской экономике.


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По ее словам, из-за повреждений предприятий и инфраструктуры бюджет теряет часть налоговых поступлений, а Украина одновременно вынуждена увеличивать собственные расходы на вооружение и оборону.

Васильченко подчеркнула, что в таких условиях международная поддержка остается важной для обеспечения оборонных потребностей Украины и финансирования войны.


Как мы писали, Украине нужно $175 млрд на войну в 2027 году: часть ресурса может быть предоставлена оружием

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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