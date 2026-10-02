В пятницу, 2 октября, средний курс доллара потерял 14 копеек в покупке и 13 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке, но подорожал на 1 копейку в продаже.
Гривна постепенно девальвирует к доллару и евро 2 октября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,70−45,22 грн. Евро покупают за 50,51 грн., а продают за 51,18 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00 грн, евро — 51,90−51,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,97−45,00 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,65−50,67 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Если подтвердится официально, то придётся девальвировать гривну, чтобы выполнять расходную часть бюджета.