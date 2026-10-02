Гривна постепенно девальвирует к доллару и евро 2 октября

В пятницу, 2 октября, средний курс доллара потерял 14 копеек в покупке и 13 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке, но подорожал на 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,70−45,22 грн. Евро покупают за 50,51 грн., а продают за 51,18 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00 грн, евро — 51,90−51,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,97−45,00 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,65−50,67 грн.

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