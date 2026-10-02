Биткоин возвращается к $86 тысячам: что стало причиной роста на старте октября

Биткоин встретил октябрь возобновлением роста после волатильного завершения сентября. 2 октября курс криптовалюты поднимался почти до $87 тыс, а поддержку рынку обеспечили новые данные по инфляции в США и снижению ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой.

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Индекс потребительских расходов PCE в августе вырос на 3,4% в годовом исчислении, в то время как базовый показатель составил 3%. Данные оказались лучше ожиданий рынка. Это ослабило опасения по поводу очередного повышения ставки ФРС уже в октябре.

По данным Reuters, после заявлений представителей ФРС трейдеры оценивали вероятность повышения ставки на октябрьском заседании примерно в 25% против около 70% неделей ранее. Для биткоина это положительный фактор, поскольку более низкие ожидания по ставкам поддерживают спрос на рисковые активы.

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Неустойчивая поддержка ETF



Дополнительную поддержку рынка в последние недели обеспечивали американские спотовые ETF на биткоине. Перед завершением сентября девять торговых сессий подряд фиксировали приток средств на общую сумму около $3,1 млрд. В то же время 30 сентября приток сменился оттоком в $148,7 млн.

Таким образом, начало октября для биткоина определяют сразу несколько факторов: более мягкие ожидания политики ФРС, более благоприятные данные по инфляции и высокий спрос со стороны институциональных инвесторов через ETF. В то же время, рынок остается чувствительным к новым макроэкономическим данным, в частности отчета о занятости в США.



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