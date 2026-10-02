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2 октября 2026, 8:45 Читати українською

МВФ может объединить два просмотра программы Украины: сколько денег ожидает Киев

МВФ планирует вынести на рассмотрение Совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы EFF для Украины до декабря 2026 года. Об этом, как сообщил Интерфакс Украина, заявила представитель Фонда Джулия Козак.

МВФ планирует вынести на рассмотрение Совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы EFF для Украины до декабря 2026 года.
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Критическая потребность во внешнем финансировании


От проведения пересмотров зависит, получит ли Украина достаточные гарантии внешнего финансирования для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета.

Миссия МВФ работала в Украине до 2 сентября, а последующий пересмотр программы, по словам министра финансов Сергея Марченко, ожидается в ноябре.

Для финансирования госбюджета Украины в 2027 году необходимо $52,6 млрд внешней помощи. Из этой суммы около $32,6 млрд еще нуждаются в подтверждении.


Читайте также: Украине может не хватать до $35 млрд финансирования в 2027 году — Bloomberg


ЕС поможет больше всего

Украина рассчитывает, что ЕС покроет около двух третей потребности, что может обеспечить дополнительно около $17,5 млрд. Еще около $15 млрд планируют привлечь через двустороннюю помощь, гарантии и программы международных финансовых организаций.

Новая четырехлетняя программа EFF была одобрена МВФ в феврале 2026 года на $8,1 млрд. В июле Фонд завершил первый пересмотр и выделил Украине около $690 млн, увеличив общее финансирование по программе до $2,2 млрд.

По второму пересмотру Украина должна получить около $700 млн, по третьему — около $950 млн. Их могут рассмотреть вместе до конца года.


Как мы писали, МВФ уехал из Киева без соглашения: что это значит для Украины

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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