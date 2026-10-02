МВФ может объединить два просмотра программы Украины: сколько денег ожидает Киев

МВФ планирует вынести на рассмотрение Совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы EFF для Украины до декабря 2026 года. Об этом, как сообщил Интерфакс Украина, заявила представитель Фонда Джулия Козак.



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Критическая потребность во внешнем финансировании



От проведения пересмотров зависит, получит ли Украина достаточные гарантии внешнего финансирования для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета.

Миссия МВФ работала в Украине до 2 сентября, а последующий пересмотр программы, по словам министра финансов Сергея Марченко, ожидается в ноябре.

Для финансирования госбюджета Украины в 2027 году необходимо $52,6 млрд внешней помощи. Из этой суммы около $32,6 млрд еще нуждаются в подтверждении.



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ЕС поможет больше всего

Украина рассчитывает, что ЕС покроет около двух третей потребности, что может обеспечить дополнительно около $17,5 млрд. Еще около $15 млрд планируют привлечь через двустороннюю помощь, гарантии и программы международных финансовых организаций.

Новая четырехлетняя программа EFF была одобрена МВФ в феврале 2026 года на $8,1 млрд. В июле Фонд завершил первый пересмотр и выделил Украине около $690 млн, увеличив общее финансирование по программе до $2,2 млрд.

По второму пересмотру Украина должна получить около $700 млн, по третьему — около $950 млн. Их могут рассмотреть вместе до конца года.



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