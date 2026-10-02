120 тысяч гривен на автомобиль: ветеранам готовят новую государственную компенсацию

Как сообщил Укравтопром, ветеранам с инвалидностью в результате войны могут выплачивать по 120 тыс грн на приобретение автомобиля. Соответствующий законопроект № 15433 профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу.

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Речь идет о частичной компенсации стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля. На первом этапе программу предлагают распространить на ветеранов и ветеранок с инвалидностью I группы, а затем на людей с инвалидностью II группы.



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Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 21 июля 2026 года. Пока он еще не стал законом — следующим этапом должно быть рассмотрение в сессионном зале парламента.

По данным Минветеранов, после принятия закона министерство планирует приступить к реализации программы.

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