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2 октября 2026, 9:30 Читати українською

Могут ли уволить за опоздание из-за воздушной тревоги: что говорит Верховный Суд

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», во время войны работодатели неоднократно пытались увольнять работников, отсутствовавших на работе из-за воздушных тревог. Однако само по себе отсутствие в таких случаях не означает прогул. Решающими являются причины, продолжительность отсутствия и то, имел ли работник объективную возможность вернуться на работу.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», во время войны работодатели неоднократно пытались увольнять работников, отсутствовавших на работе из-за воздушных тревог.
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По пункту 4 части первой статьи 40 КЗоТ работника могут уволить за прогул — отсутствие без уважительных причин более трех часов в течение рабочего дня. Вместе с тем, работодатель должен выяснить причины отсутствия, а не только зафиксировать, что человека не было на рабочем месте.

Когда тревога не является прогулом

Во время воздушной тревоги работник имеет право покинуть опасное место и перейти в укрытие. Такое отсутствие может считаться уважительной причиной, в частности, вместе со временем, необходимым для перемещения к укрытию и возвращению.

Это подтвердил и Верховный Суд в постановлении от 12 января 2026 г. по делу № 712/10356/24. Суд отметил, что пребывание в укрытии во время воздушной тревоги является исполнением обязанности по сохранению жизни и здоровья, поэтому такое время нельзя считать автоматически прогулом. Кроме того, работодатель не установил правильно точное время отсутствия работницы и не оценил уважительность причин.

Когда работодатель может иметь основания для увольнения

Другая ситуация возникает после прекращения тревоги. Если тревога закончилась, транспорт возобновил движение, дороги открыты, а работник без объяснения не выходит на работу, это время могут оценивать отдельно.

Например, если из-за атаки человек был вынужден остаться в укрытии, а после отбоя метро не работает, дорога перекрыта или повреждена транспортная инфраструктура, такие обстоятельства могут объяснить опоздание.

Но если объективные помехи исчезли, а работник просто не появляется на работе, ссылка только на воздушную тревогу не обязательно оправдает его отсутствие.

Поэтому главное значение имеет причинно-следственная связь: действительно ли война и ее последствия физически не позволили работнику вовремя прибыть или вернуться на работу.

Работнику в такой ситуации следует как можно быстрее сообщить работодателю о причине задержки и сохранять:

  • сообщение о начале и отбое воздушной тревоги;

  • информацию о ракетном или дроновом ударе;

  • сообщение о перекрытии дорог;

  • данные транспортных служб об остановке движения;

  • переписка с руководителем;

  • медицинские документы, если работник обращался за помощью.

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Таким образом, воздушная тревога не является автоматически ни прогулом, ни универсальным оправданием для отсутствия в течение всего дня. Работодатель должен оценивать конкретные обстоятельства, длительность вынужденного отсутствия и возможность работника вернуться к работе после завершения опасности.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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